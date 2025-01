Zaradi pomanjkanja kritičnih surovin bo Slovenija morala odpreti več rudnikov

V nadaljevanju preberite:

Evropska samooskrbnost s kritičnimi materiali je podobno pomembna kot energetska ali prehranska samooskrbnost, tudi zato je Evropska komisija uveljavila uredbo o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami. Vse države članice morajo do maja pripraviti raziskovalne programe, v katerih bodo ugotavljale, katere materiale, ki so pomembni tudi za zeleni prehod, bi lahko zagotavljale. Slovenija ni revna, vendar se je vse raziskovanje končalo pred 40 leti, ko danes pomembnih materialov še niso iskali.