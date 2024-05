Slovenija ostaja privlačna za naložbe

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih OECD se je v Slovenijo lani steklo za 1,1 milijarde dolarjev neposrednih tujih investicij (NTI), v letu 2022 pa jih je bilo za dobri dve milijardi dolarjev. Zmanjšanje svežih prilivov investicij je del globalnega trenda. Za razvoj naše države pa je bolj neugodno, da so izredno majhne izhodne NTI, torej vlaganja, ki jih slovenska podjetja izvedejo v tujini. Lani so znašala le 540 milijonov dolarjev.

Vrednost vhodnih NTI se je v zadnjih desetih letih (2014–2023) več kot podvojila, predvsem v obliki priliva lastniškega kapitala, deloma pa tudi zaradi dolžniških instrumentov. Višje vhodne NTI so bile predvsem posledica pospešitve privatizacije, splošno večje prodaje lastniških deležev v slovenskih podjetjih pa tudi več širitev že obstoječih podjetij s tujim kapitalom in novih (t. i. greenfield) investicij, so pojasnili na Umarju.