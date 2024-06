Nekoč slovenski Bitstamp v roke ameriškega Robinhooda

Ena največjih kriptomenjalnic na svetu Bitstamp, ki sta jo ustvarila Slovenca Damian Merlak in Nejc Kodrič, bo dobila novega lastnika. Na spletni strani ameriškega Robinhooda, spletne platforme za trgovanje, so objavili, da prevzemajo nekoč slovensko kriptomenjalnico, posel pa je težek približno 200 milijonov dolarjev. Postopek prevzema naj bi se končal v prvi polovici leta 2025.

»Robinhood bo s prevzemom pridobil Bitstampovo globalno kriptoizmenjavo z maloprodajnimi in institucionalnimi strankami po vsej EU, Združenem kraljestvu, ZDA in Aziji,« so sporočili Američani. Dodajajo, da si s tem omogočajo boljši položaj za širitev zunaj meja ZDA.

Bitstamp sta leta 2011 ustanovila prej omenjena Merlak in Kodrič, ki sta po prodaji dela podjetja belgijski družbi NXHM postala ena najbogatejših Slovencev. Kodrič je sicer obdržal slabo desetino podjetja, a je bil po sodni bitki prisiljen delež prodati. Zanj je takrat menda prejel okoli 13,5 milijona dolarjev.

Po podatkih s spletne strani sta med zdajšnjimi direktorji Bitstampa dva Slovenca – Miha Miklič in Miha Vidmar, poleg pisarne v Sloveniji pa jih imajo še v Luksemburgu, Singapurju in ZDA.