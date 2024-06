Zdaj se ve, koliko časa bo imel na voljo Uroš Zorman

Slovenski rokometni trener Uroš Zorman je v četrtek tudi uradno prevzel vodenje ljubljanske zasedbe LL Grosist Slovan, je klub sporočil na spletni strani. Štiriinštiridesetletni selektor slovenske moške reprezentance je s klubom, kjer je napravil prve rokometne korake, podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28.

Že nekaj tednov je bilo jasno, da bo Zorman prevzel vodenje svojega matičnega kluba, zdaj pa so iz kluba sporočili, kako dolgo ga bo vodil kot glavni akter ambicioznega projekta.

»Vesel sem, da se vračam v Slovan, to je moj klub, to je moj dom. Prepričali so me s smelimi in ambicioznimi načrti, pa tudi zato, ker menim, da mora Slovan znova krojiti slovenski rokometni vrh,« je v izjavi za svojega novega delodajalca dejal Zorman.

»Rokomet se je v Ljubljani vedno igral, mora se igrati tudi na najvišji ravni. Poleg tega je zame zelo pomembno, da je Slovanova strategija usmerjena v mlade, njihov razvoj in napredek. Verjamem, da bomo vsi skupaj v Ljubljani delali kakovostno, se borili za slovenskega prvaka in pokalnega prvaka ter da bomo na daljši rok iz našega podmladka ustvarili nove slovenske reprezentante,« je še dodal Zorman.