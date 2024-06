Izjemno veselje ob prihodu na vesoljsko postajo

Včeraj pozno popoldne je Boeingovem starlinerju vendarle uspelo pripotovati do Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Ko je v torek končno uspela izstrelitev novega plovila za prevoz posadke, na krovu katerega sta bila ameriška astronavta Butch Wilmore in Suni Williams, ki je slovensko-indijskega rodu, si je marsikdo pri Boeingu oddahnil, saj je bila pot do tu precej težavna. In težavam ni videti konca.

Že pred izstrelitvijo so zaznali puščanje helija, ki je pomemben pri zagonu potisnikov plovila. Med letom so zaznali nova puščanja – poleg že obstoječega še dva nova. »Za spremljanje in obvladovanje teh uhajanj so bili trije razdelilniki helija med letom med spanjem posadke zaprti, odprli so jih med manevri približevanja in priklopa. Po priklopu so razdelilnike helija zaprli po sicer standardnih načrtih,« so pojasnili pri Nasi.

Ko se je starliner začel približevati vesoljski postaji, je med letom odpovedalo pet od 28 potisnih sistemov za nadzor manevra. Gre za majhne potisnike, ki omogočajo natančno premikanje plovila. Z vrsto popravkov so vzpostavili delovanje štirih potisnih motorjev, astronavta sta ročno pilotirala plovilo. Astronavta sta v letu do postaje kar večkrat zgrabila za krmilo, kot je bilo sprva načrtovano. Wilmore in Williamsova sta se nato vendarle uspešno priklopila s starlinerjem na postajo, odprla loputo in se izjemno vesela (glej spodnji posnetek) srečala s svojimi ameriškimi in ruskimi kolegi.

»Dosegli smo veliko, več kot smo pričakovali,« je bil vesel vodja Boeingovega programa za komercialno vesoljsko plovilo Mark Nappi na konferenci po uspešnem prihodu na ISS. Boeing se je tako pridružil elitni druščini držav in podjetij, ki imajo lastna plovila za prevoz astronavtov. Tokrat prvič so na ISS priklopljena tri različna plovila za posadko: starliner, Spacexov dragon in ruski sojuz.

Na novinarski konferenci so poudarili, da je helija še dovolj in da težava ne bo vplivala na povratek starlinerja na Zemljo. Pri Nasi in Boeingu so tokratno puščanje helija nadomestili z nekoliko višjim pritiskom, če bi se odločili za zatesnitev prirobnice, kjer pušča, bi to izstrelitev zamaknilo za kar nekaj tednov. Nasa je Boeingu verjela, da hujšega ni.

Podobne težave, ko so odpovedali potisniki, so imeli tudi v prejšnjem testnem poletu brez posadke maja lani. Kot menijo, je pri odpovedi potisnikov šlo za težavo v podatkih, in ne strojni oziroma programski opremi. So pa pri Boeingu priznali, da gre očitno za sistemsko napako, ki je do zdaj niso odkrili in kakopak tudi ne rešili. Vendar vseeno, tako Nappi, menijo, da ne gre za resnejše napake in da bodo vse odpravili pri prihodnji odpravi.

Vodja Nasinega programa za komercialna plovila Steve Stich ni želel ugibati, koliko časa bo trajalo, da rešijo težave s potisniki, in tudi ne, kaj to pravzaprav pomeni za datum povratka. Predvideno je, da bi se astronavta domov vrnila 14. junija. Povratek je izjemno zahteven, saj mora plovilo vzdržati ponoven vstop v ozračje. Kot navaja Ars Technica, viri pri Nasi pravijo, da morajo razrešiti precej vprašanj, preden bodo prižgali zeleno luč, da se starliner vrne na trdna tla.