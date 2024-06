ECB pričakovano znižala obrestne mere

Svet Evropske centralne banke (ECB) je pričakovano znižal ključne obrestne mere za 0,25 odstotne točke. »Na podlagi najnovejše ocene inflacijskih obetov, dinamike osnovne inflacije in intenzivnosti transmisije denarne politike je zdaj primerno, da omilimo stopnjo restriktivnosti denarne politike, potem ko smo devet mesecev ohranjali obrestne mere nespremenjene,« so zapisali na spletni strani.

V svetu ECB ugotavljajo, da se je od septembra 2023 inflacija znižala za več kot 2,5 odstotne točke, inflacijski obeti pa so se izrazito izboljšali. Umirila se je tudi osnovna inflacija, s čimer so se okrepili znaki, da so cenovni pritiski oslabili, zmanjšala pa so se tudi kratkoročna in dolgoročna inflacijska pričakovanja. Denarna politika je ohranjala restriktivne pogoje financiranja. To je z zaviranjem povpraševanja in dobro zasidranimi inflacijskimi pričakovanji pomembno prispevalo k zniževanju inflacije.«

Z današnjo odločitvijo se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja znižala na 4,25 odstotka, za odprto ponudbo mejnega posojila na 4,50 odstotka, za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 3,75 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 12. junija.

Obenem domači cenovni pritiski kljub napredku v zadnjih četrtletjih ostajajo močni, saj je rast plač povišana, inflacija pa bo verjetno ostala nad ciljno ravnijo tudi precejšen del naslednjega leta, poudarjajo v ECB. Zadnje projekcije strokovnjakov Eurosistema glede skupne in osnovne inflacije za leti 2024 in 2025 so bile popravljene navzgor v primerjavi z marčnimi projekcijami. Strokovnjaki sedaj napovedujejo, da bo skupna inflacija v povprečju znašala 2,5 odstotka v letu 2024, 2,2 v 2025 in 1,9 odstotka v letu 2026. Inflacija brez energentov in hrane bo po projekcijah v povprečju znašala 2,8 odstotka v 2024, 2,2 v 2025 in 2,0 odstotka v letu 2026. Gospodarska rast se bo po pričakovanjih okrepila na 0,9 odstotka v letu 2024, 1,4 odstotka v letu 2025 in 1,6 odstotka v letu 2026.

Podrobneje bo odločitve sveta pojasnila predsednica ECB Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.

Več sledi ...