Kako se je slovensko podjetje obdržalo 100 let

Sto let izkušenj, napredka in trdnega dela, ki že od začetka temeljijo na trdnem povezovanju med delavci in vodstvom. Sto let uspehov, ki so močno zaznamovali okolico Kanala ob Soči. Nenehen razvoj, tudi v najtežjih okoliščinah, ki sta jih zaznamovali vojna in osamosvojitev Slovenije, so Salonit Anhovo postavili v evropski vrh.

Salonit Anhovo tako danes velja za eno najsodobnejših evropskih cementarn – tako po okoljskih merilih kot po učinkovitosti. To jim omogočajo ekipa visoko motiviranih sodelavcev, lokacija z ustreznim surovinskim zaledjem in uporaba sodobnih tehnoloških rešitev.

Občina Kanal ob Soči je v prvi tretjini občin z najboljšo kakovostjo življenja, je pokazala raziskava, ki so jo objavile Moje finance. Za to je delno zaslužna tudi cementarna, ki se na različne načine vključuje in povezuje z lokalno skupnostjo.

Del nove Tematske poti Deskle. FOTO: Salonit Anhovo

Sto let prizadevanj za širšo okolico

Recept za uspeh podjetja, ki tako dolgo piše svojo zgodbo napredka, je med drugim tudi v prizadevanju delavcev za razvoj cementarne, so prepričani v vodstvu cementarne Anhovo. Že takoj ob ustanovitvi po prvi svetovni vojni se je med zaposlenimi razvijala pomembna zavest in predanost, ki se je prenašala vsa ta leta.

Vodstvo cementarne je vedno imelo posluh za potrebe okolice in stremelo k temu, da bi lokalna skupnost napredovala skupaj z njimi. Zato je njihov prispevek v družbi izjemno pomemben.

Salonit Anhovo je družbeno odgovorno podjetje, ki povezuje in tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, kjer deluje. Poleg tega podpira tudi druge regionalne in nacionalne nevladne organizacije s področja kulture, zdravja, okolja in športa.

V zadnjih nekaj letih je Salonit Anhovo podprl vsaj 80 različnih nevladnih organizacij iz vse Slovenije, samo v občini Kanal ob Soči z donacijami ali sponzorstvi sodeluje z več kot 70 % občinskih organizacij. Med njimi so športna, kulturna, humanitarna, gasilska in lovska društva. Ker so kraji v okolici rasli s cementarno, je povezovanje zaposlenih z lokalnimi društvi popolnoma razumljivo.

Iz občine Kanal ob Soči prihaja 2/3 zaposlenih v skupini Salonit

Kadrovanje poteka s poudarkom na lokalnem nivoju zaposlovanja mladih strokovnjakov. S programi štipendiranja in vajeništva Salonit Anhovo spodbuja izobraževanje in razvoj kompetentnih kadrov, ki bodo v prihodnosti vodili visoko tehnološko zahtevne procese. Ustvarjati želijo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo tako v lokalnem okolju kot tudi širše.

Salonit Anhovo na leto pripeva kar milijon evrov k napredku širše skupnosti v občini Kanal ob Soči.

Na 6,2 kilometra dolgi poti je postavljenih 16 tematskih točk, preko katerih lahko spoznavate arheološke, zgodovinske in etnološke zanimivosti kraja, naravno in kulturno dediščino, na njej pa so tudi točke za rekreacijo in druženje. FOTO: Salonit Anhovo

Nova tematska pot kot plod sodelovanja s skupnostjo

Kako močno so zaposleni vpeti v razvoj lokalne skupnosti, dokazuje tudi nedavni projekt. Tematska pot Deskle je nova izletniška pridobitev, ki nastaja v sodelovanju s krajani različnih generacij, društvi in organizacijami, strokovnjaki in zaposlenimi v cementarni. »Le s sodelovanjem smo dosegli, da je pot zaživela, in poskrbeti moramo, da bo z nadaljnjim sodelovanjem in urejanjem živela še naprej,« so prepričani v Salonitu Anhovo, ki so septembra lani v okviru praznovanja 100-letnice odprli tematsko učno pot, ki je v tem času privabila že lepo število obiskovalcev.

Kaj lahko doživite na tematski pot Deskle

Tematska pot Deskle je nova izletniška pridobitev, ki nastaja v sodelovanju s krajani različnih generacij, društvi in organizacijami, strokovnjaki in zaposlenimi v cementarni. FOTO: Salonit Anhovo

Na poti lahko spoznate minerale ter arheološke, zgodovinske in etnološke zanimivosti kraja, naravno in kulturno dediščino, na njej pa so tudi točke za rekreacijo in druženje. Z ostanki pretekle in današnje uporabe prostora in zgodbami o njih boste odkrivali skrivnosti okolice.

Na 6,2 kilometra dolgi poti, ki se začne v Desklah ob glavni cesti, je postavljenih 16 tematskih točk. Med drugim si boste lahko ogledali Napoleonov most, vojaški jarek iz prve svetovne vojne, razgledni stolp, slap Mednik, Tincino klop in še veliko drugih zanimivosti. Prava posebnost je tudi opuščen del kamnoloma, ki je urejen v učno pot »Raziskujmo minerale v cementni industriji«. Prav ta točka, ki tukaj stoji že od leta 2015, je bila idejna zasnova za novo tematsko pot.

»Osebno sem bil zelo presenečen, kako bogato in raznoliko kulturno dediščino smo razkrili, in prepričan sem, da povezovanje gibanja v čudoviti naravi in izobraževanja ne bo zanimivo samo za domačine, temveč tudi za obiskovalce naših krajev. Hkrati je to tudi dokaz, da je sobivanje industrije in turizma možno in mogoče – še več, brez rudarjenja nekatere naravne lepote in vrednote, ki jih je narava skrivala v svojo zemeljski oblini, sploh ne bi prišle na dan,« je o novi tematski pot povedal Dejan Zwitter, član uprave družbe Salonit Anhovo.

O cementarni Salonit Anhovo

Salonit Anhovo je v Sloveniji središče znanja in izkušenj na področju proizvodnje, razvoja, aplikacije in oskrbovanja porabnikov z visokokakovostnimi, trajnostnimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.

Ena od pomembnih zavez Salonita Anhovo je stalno zniževanje vplivov na okolje. Do leta 2025 načrtujejo zmanjšanje ogljičnega odtisa za 15 odstotkov in obenem tudi znižanje drugih emisij v absolutnem smislu, do leta 2035 pa želijo postati ogljično nevtralna cementarna.

