Kriminalisti zaključili preiskavo poskusa goljufije z evropskimi sredstvi

Celjski kriminalisti so zaključili obsežno kriminalistično preiskavo, ki jo je usmerjalo Evropsko javno tožilstvo (EPPO). V okviru preiskave so podali kazensko ovadbo zaradi suma poskusa goljufije na škodo Evropske unije, povezane s 340.000 evri evropskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje sončnih elektrarn.

V okviru predkazenskega postopka so izvedli številne preiskovalne aktivnosti. Z zbranimi dokazi so utemeljili sum, da so tri fizične osebe, ki so delovale v imenu dveh pravnih oseb, storile kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske unije po tretjem in četrtem odstavku 229. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Zakon za to dejanje določa kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje ponarejanja listin po 251. členu KZ-1 pa predpisuje kazen zapora do dveh let.

Osumljenim očitajo, da so v okviru različnih upravnih postopkov za pridobitev dovoljenj z uporabo ponarejene dokumentacije lažno prikazovali dejansko stanje in namerno prikrivali ključna dejstva. Na ta način so poskušali prek javnega razpisa pridobiti 340.000 evrov iz splošnega proračuna Evropske unije, ki se financira iz evropskega kohezijskega sklada. Kriminalisti so s pravočasnim ukrepanjem preprečili, da bi storilci prejeli sredstva, zato je dejanje ostalo pri poskusu.

Evropsko javno tožilstvo je prevzelo pristojnost v zadevi in bo odločalo o nadaljnjih ukrepih kazenskega pregona.