Sodišče razveljavilo sklep o začetku stečaja Gratela

Okrožno sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi družbe Gratel, ki je del sistema podjetij poslovneža Jurija Krča in je tudi 1,68-odstotna lastnica telekomunikacijskega operaterja T-2, ter razveljavilo junijski sklep o začetku stečaja. SDH, ki je stečaj kot upnik zahteval, je namreč sodišče obvestil, da je Gratel poravnal vse obveznosti.

Slovenski državni holding (SDH) je do terjatev do Gratela in tudi T-2 prišel na podlagi pripojitve Družbe za upravljanje terjatev bank, ta pa je terjatve v sklopu sanacije bank na podlagi treh kreditnih pogodb prevzela od NLB.

SDH je v predlogu za stečaj Gratela navedel, da ima do podjetja zapadle in neplačane terjatve, ki so konec februarja znašale 15,6 milijona evrov, če se upoštevajo zavarovanja iz sklepa o izvršbi v postopku pred kranjskim okrožnim sodiščem oziroma 10,8 milijona evrov, če bi bila vrednost zavarovanj nič evrov.

Sodišče je v začetku junija zahtevi SDH ugodilo in začelo stečaj nad Gratelom, ta pa se je na sklep pravočasno pritožil.

V sredo pa je upravljavec državnih naložb sodišče obvestil, da so bile vse njegove terjatve proti stečajnemu dolžniku poplačane in zato nima več pravnega interesa za vodenje stečajnega postopka nad dolžnikom. Tako je odpadla tudi procesna predpostavka za vodenje stečajnega postopka.

Sodišče je tako ugodilo pritožbi Gratela in sklep o začetku stečaja razveljavilo, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu.

Odločitev je bila sprejeta dva dni po tistem, ko so SDH, T-2 in Telemach Slovenija, ki bo obenem po pridobitvi soglasja varuha konkurence prevzel T-2, sklenili dogovor o poplačilu dolgov skupine T-2. Ta predvideva poravnavo v višini 90 milijonov evrov. SDH je že prejel plačilo v višini 37 milijonov evrov, preostanek pa bo nakazan najpozneje do konca julija 2027.

Tako je odpadel tudi razlog za stečaj T-2, ki ga je prav tako zahteval SDH, a narok zanj do zdaj zaradi pogajanj o poravnavi ni bil izpeljan.