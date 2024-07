Stečajev za dobro desetino več, a gospodarstvo se krepi

V nadaljevanju preberite:

Število stečajev se je letos v primerjavi z lani povečalo za dobro desetino. To vendarle ne pomeni, da se slovensko gospodarstvo pogreza v krizo. Nasprotno; gospodarska aktivnost se povečuje, se je pa začelo opazneje umirjati gradbeništvo. Kakšni so trendi v slovenskem gospodarstvu, denimo aktivnost podjetij, gibanja števila stečajev in trendi na trgu dela?