Spar Slovenije lani presegel načrte

V trgovski družbi Spar Slovenija so lani presegli zastavljene poslovne cilje. Ustvarili so namreč 1,2 milijarde evrov bruto prometa, kar je 13,6 odstotka več kot leto pred tem. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 21,6 milijona evrov, kar predstavlja nekaj manj kot dvoodstotno dobičkovno maržo, so sporočili iz družbe.

Kot navajajo, so okrepili tržni delež, in sicer za 0,8 odstotne točke, tako da je ta delež lani dosegel 21,7-odstotka. Glede na leto 2022 se je število nakupov povečalo za 7,9 odstotka, in sicer so leta 2023 našteli 58,6 milijona nakupov, kar pomeni, da je na dan v Spar trgovinah v povprečju nakupovalo skoraj 200.000 kupcev.

»Poslovni uspeh je nedvomno rezultat nenehnega prizadevanja, da svojim kupcem na enem mestu ponudimo kakovostno in pestro izbiro izdelkov. Temu se nismo želeli odpovedati niti v lanskem letu, ki je bilo zaznamovano z visoko rastjo inflacije, kar je vplivalo na kupno moč. Svojim kupcem smo dali obljubo, da bodo poleg kakovosti in pestre izbire pri nas še naprej lahko kupovali po sprejemljivih cenah,« je izjavil glavni izvršni direktor Spara Slovenija David Kovačič.