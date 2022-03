Številne poslovne preobrazbe ostanejo »na papirju«

Podjetja danes delujejo v digitalnem gospodarstvu. Digitalno ni več oddaljena prihodnost, je trenutna realnost. Medtem ko pospešena digitalizacija poslovanja podjetij vseh velikosti in oblik ustvarja številne nove poslovne priložnosti za podjetja in podjetnike, hkrati predstavlja ogromne izzive in tveganja za tiste, ki bi radi vse še naprej delali »po starem«.

Podjetja danes delujejo v digitalnem gospodarstvu. Digitalno ni več oddaljena prihodnost, je trenutna realnost. Medtem ko pospešena digitalizacija poslovanja podjetij vseh velikosti in oblik ustvarja številne nove poslovne priložnosti za podjetja in podjetnike, hkrati predstavlja ogromne izzive in tveganja za tiste, ki bi radi vse še naprej delali »po starem«.

Tudi zdrava rast v celotnem preteklem desetletju ni več dober obet za prihodnost – podjetja morajo, če želijo ostati konkurenčna, (p)osvojiti digitalno in modernizirati svoje poslovanje, saj jim sicer grozi izumrtje. Toda kako?

Vodstva številnih podjetij ob omembi digitalizacije poslovanja pomislijo na digitalne produkte in svojim podrejenim naročijo pripravo spletne trgovine ali mobilne aplikacije, pač nečesa, kar njihovo ponudbo spravi v obliko, ki bo lahko prikazana na zaslonu – računalnika, tablice ali mobilnika. To je velika napaka, saj jasno kaže na nerazumevanje širine in globine digitalne preobrazbe. Preobrazba ni uvedba nove rešitve ali uspešno opravljen projekt, poslovna preobrazba vodi do spremembe razmišljanja, kulture in, kakopak, delovanja podjetja, tudi popolne spremembe poslovnega modela.

Razmišljati in delovati drugače, digitalno

»Veliko podjetij se pri digitalizaciji svojega poslovanja ustavi pri brezpapirnem poslovanju in digitalizaciji notranjih procesov, namesto da bi razmišljala predvsem, kakšno novo (digitalno) vrednost bodo zagotovila svojim sedanjim in novim kupcem,« pojasni Aleš Štempihar, digitalni strateg in strateški poslovni analitik v podružnici mednarodnega poslovnega inštituta IIBA Slovenija.

Oglejmo si primer digitalizacije poslovanja, ki ga pozna ves svet. Pred desetletji je cvetel posel z izposojo filmov. Ljudje smo hodili v izposojevalnice in si za dostopno ceno za kratek čas izposodili katero izmed filmskih uspešnic na videokaseti ali okroglem ploščku.

Nato je prišel Netflix, ki je iz obstoječega poslovnega modela izločil izposojevalnice – ustvaril je namreč izposojevalnico, ki je medije pošiljala po pošti. Nekaj let pozneje je tudi ta poslovni model doživel nadgradnjo. Internetne povezave so postale vse boljše, zato je podjetje postavilo platformo za pretočne videovsebine, ki jo je svet vzel za svojo – zaradi odlične uporabniške izkušnje.

Rezultat – danes so skorajda vsi daljinski upravljavci televizorjev opremljeni z gumbom, ki nosi napis Netflix, in predstavljajo bližnjico do istoimenske platforme s pretočnimi vsebinami. Netflix je kralj (digitalnega). A to še ne pomeni, da lahko spi na lovorikah. Noče namreč postati novodobni Kodak ali Nokia. Prav pripravljenost spreminjati poslovni model prek digitalnega je podjetje ohranilo v formi in korak pred konkurenti. Kaj trenutno počne Netflix? Predvsem ustvarja vedno več novih filmov in serij, ki jih ljudje obožujejo.

Digitalizacija ni (le) naloga oddelka IT

Razvoj digitalnih izdelkov, storitev in vsebin ter sama digitalizacija poslovanja nista in ne moreta biti zgolj na plečih oddelka IT. Digitalno morajo razmišljati in delovati vsi v podjetju, od vodstva, prodaje, trženja do tehnologov. Digitalno je priložnost za resnične oziroma pomenljive inovacije v poslovanju, ne zgolj selitev poslovanja na digitalno platformo. Kaj torej storiti, kje začeti?

Čeprav se marsikateri pogovor o digitalizaciji poslovanja začne (in konča) s tehnologijo, je treba imeti pred očmi širšo sliko – poslovne cilje. Kaj je treba z digitalizacijo doseči oziroma kako digitalno uresničiti poslanstvo in strategijo podjetja. Prav tako je treba preveriti, kateri deli obstoječega poslovnega modela so v novem digitalnem gospodarstvu ogroženi in kako jih spremeniti, nadgraditi ali ponovno izumiti.

Številna vodstva ob omembi digitalizacije poslovanja pomislijo na digitalne produkte.

Prebojne inovacije zahtevajo različne vidike. Proces razvoja digitalnih izdelkov, zlasti zgodnje faze razmišljanja, mora vključevati zainteresirane strani iz celotne organizacije. Če je razvojni proces omejen zgolj na tehnološko ekipo, bo rezultat verjetno neki dodatek obstoječemu poslovanju in ne nekaj povsem novega, prebojnega.

Pri tem naj sodelujejo tako ključni zaposleni v podjetju kot tudi zunanji strokovnjaki, partnerji, ki lahko usklajujejo in uresničijo manjkajoče dele sestavljanke, podjetjem pomagajo hitreje doseči zastavljene cilje.

Agilnost je nujna

Do popolnosti je dolga pot. Redko katera stvar v poslu je popolna že v prvem poskusu. Zato je prav, da podjetje sprejme agilno delovanje in razvoj ter redno spremlja povratne informacije strank, na podlagi katerih nato čim prej opravi popravke in prilagoditve svojih izdelkov ali storitev.

Digitalna preobrazba bo uspešna le, če bodo kupci oziroma stranke sprejeli nove rešitve podjetja. To bo veliko bolj verjetno, če jih bo spremljala dobra uporabniška izkušnja. Ta je v digitalnem ključna za diferenciacijo med podjetji in njihovo ponudbo. Prav uporabniška izkušnja in izkušnja kupca sta bili namreč ključ, da je pred dvema desetletjema iPod pokoril skorajda vso konkurenco na trgu prenosnih glasbenih predvajalnikov, čeprav je imel več deset tisoč konkurentov.

Digitalna preobrazba in digitalizacija poslovanja torej zahtevata predvsem ponovno razmišljanje o tem, kako podjetje sodeluje s strankami, partnerji in zaposlenimi. In ga naredi kar najboljšega.