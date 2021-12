Število brezposelnih medletno upadlo za dobro petino

Letošnji trend zniževanja števila registriranih brezposelnih se je nadaljeval tudi novembra. Konec prejšnjega meseca je bilo registriranih 65.379 brezposelnih, kar je 1,9 odstotka manj kot oktobra in 22,3 odstotka manj kot v lanskem novembru, kažejo podatki državnega zavoda za zaposlovanje.

Na novo se je novembra pri zavodu prijavilo 4996 brezposelnih oseb, 27,5 odstotka manj kot oktobra in slaba tretjina manj kot novembra lani.

Na drugi strani se ohranja visoka raven povpraševanja pri zaposlovalcih. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, so tako novembra zavodu sporočili 13.871 prostih delovnih mest, 1,8 odstotka več kot oktobra in za kar 71 odstotkov več kot novembra lani.

Kot običajno najbolj primanjkuje delavcev za preprosta dela v industriji in visokih gradnjah, zelo iskani pa so še naprej tudi čistilci, strežniki, sestavljavci električne opreme, vozniki težkih tovornjakov, varilci, raznašalci, varnostniki, strokovnjaki za zdravstveno nego in prodajalci, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.