Surovine za e-mobilnost so cenejše, a ostajajo ozko grlo

Cene ključnih mineralov, ki se uporabljajo v tehnologijah čiste energije, so leta 2023 upadle, ugotavlja nova analiza Mednarodne agencije za energijo IEA. Vendar pa lahko ta premik, dobrodošel za končne uporabnike, oteži dolgoročno raven ponudbe surovin, ki je nujna za uspešen podnebni prehod.

Po dveh letih dramatičnih rasti so v letu 2023 cene surovin, ki se uporabljajo za električna vozila, vetrne turbine, sončne celice in druge tehnologije čiste energije, močno upadle in se vrnile na ravni izpred pandemije. Čeprav povpraševanje po njih še naprej močno raste, je glavni vzrok za lansko pocenitev ta, da se je še močneje povečala ponudba – kar je rezultat obsežnih vlaganj v rudarjenje in predelavo v zadnjih letih.