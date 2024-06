Svet EU potrdil zakonodajo o obnovi narave

Okoljski ministri EU so na današnjem glasovanju potrdili zakonodajo o obnovi narave. Ključen je bil glas avstrijske ministrice Leonore Gewessler, ki je kljub nasprotovanju avstrijskega kanclerja Karla Nehammerja zakonodajo podprla. Nehammer je njeno potezo označil za nezakonito in napovedal pritožbo pred Sodiščem EU, poročajo tiskovne agencije.

Zakonodaja o obnovi narave med drugim predvideva, da bodo članice do leta 2030 sprejele ukrepe za rehabilitacijo vsaj 30 odstotkov kopenskih, obalnih, sladkovodnih in morskih habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju. Poleg tega bodo morale vzpostaviti ukrepe za obnovo vsaj 60 odstotkov vsake od habitatnih skupin do leta 2040 in vsaj 90 odstotkov do leta 2050.

Glede kmetijskih ekosistemov od članic zahteva, da sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo izboljševale stanje pri vsaj dveh od treh kazalnikov, to so indeks travniških metuljev, zaloga organskega ogljika v mineralnih tleh njivskih površin in delež kmetijskih površin z visokoraznovrstnimi značilnostmi pokrajine.

Uredba v primeru nepredvidenih in izrednih dogodkov, ki imajo hude posledice za prehransko varnost na ravni Unije, vključuje možnost začasne ustavitve izvajanja določb, povezanih s kmetijskimi ekosistemi, za največ eno leto.

»Svet EU se je danes odločil, da bo obnovil naravo v Evropi ter tako zaščitil njeno biotsko raznovrstnost in življenjsko okolje evropskih državljanov. Naša dolžnost je, da se nujno odzovemo na propadanje biotske raznovrstnosti v Evropi, pa tudi da EU omogočimo izpolnjevanje njenih mednarodnih zavez,« je po sprejetju zakonodaje v sporočilu za javnost dejal okoljski minister bruseljske regije Alain Maron.

Zakonodaja bo zdaj objavljena v Uradnem listu EU in se bo neposredno uporabljala v vseh državah članicah. Komisija bo do leta 2033 pregledala uporabo zakonodaje in njene učinke na kmetijski, ribiški in gozdarski sektor ter njene širše družbeno-ekonomske učinke, so v sporočilu za javnost še pojasnili pri Svetu EU.

Evropski poslanci so zakonodajo potrdili konec letošnjega februarja.

Sprva je bilo nato predvideno, da bi okoljski ministri o predlogu zakonodaje, o katerem sta se svet EU in evropski parlament dogovorila novembra lani, glasovali 25. marca brez razprave. Zaradi nezadostne podpore ga je predsedstvo umaknilo, nazadnje pa so ministri o njem zgolj razpravljali pod točko razno.

Zakonodajo so na današnjem glasovanju v Luxembourgu podprli ministri 20 držav članic, kar predstavlja 66 odstotkov prebivalstva EU. Proti so glasovale Italija, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Finska in Švedska, Belgija pa se je vzdržala, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Leonore Gewessler FOTO: John Thys/AFP

Zadostno večino je priskrbela avstrijska okoljska ministrica Leonore Gewessler, ki je kljub nasprotovanju avstrijskega kanclerja zakonodajo podprla. Da bo zakonodajo podprla, je Gewesslerjeva, sicer iz vrst Zelenih, napovedala v nedeljo. S tem je preglasovala koalicijsko partnerico, vladajočo konservativno ljudsko stranko ÖVP, ki zakonodaji nasprotuje.

Nehammer je že pred glasovanjem napovedal, da bo avstrijska vlada vložila pritožbo na Sodišču EU, če bo Gewesslerjeva zakonodajo podprla. Kancler je ministričino podporo zakonodaji označil za »nezakonito«, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Maron je zadevo označil za »notranji spor v Avstriji«. Gewesslerjeva je svojo odločitev, da podpre zakonodajo, označila za zakonito, je še poročala AFP.

Vesna: Zakonodaja o obnovi narave bistvena

Zakonodaja o obnovi narave, ki so jo danes dokončno potrdile članice EU, je bistvena za ohranitev načete evropske narave, so prepričani v stranki Vesna. Kot so poudarili, je narava ključna za blažitev in boj proti posledicam podnebnih sprememb.

»Uredba, sprejeta prav na pobudo skupine Zelenih v evropskem parlamentu, je ključna za ohranitev načete evropske narave – več kot 80 odstotkov habitatov je v slabem stanju ohranjenosti,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Vesni. Pri tem so poudarili, da je narava ključna za blažitev in boj proti posledicam podnebnih sprememb, prispeva k preprečevanju suš, požarov in poplav ter je bistvena za dolgoročno prehransko varnost.

Danes sprejeta zakonodaja po mnenju stranke predstavlja tudi pomemben korak k trajnostnemu upravljanju zemljišč, saj spodbuja regeneracijo degradiranih območij, zaščito biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo naravnih virov. Določa pravno zavezujoče cilje in pomaga pospešiti prizadevanja za obnovo degradiranih ekosistemov, predvsem tistih, ki imajo pomembno vlogo pri spopadanju s podnebnimi spremembami, kot so gozdovi, šotišča, mokrišča, morja in oceani.

V stranki so pozvali vse deležnike, da se zavzamejo za odgovorno upravljanje zemljišč. »Skupaj moramo spodbujati prakse, ki zmanjšujejo degradacijo tal, preprečujejo širjenje puščav in spodbujajo obnovo naravnih ekosistemov,« so navedli.

Ravno danes zaznamujemo svetovni dan boja proti širjenju puščav in degradaciji tal. V Vesni so pri tem opozorili, da širjenje puščav in degradacija tal ogrožata biotsko raznovrstnost, prehransko varnost ter življenje milijonov ljudi po vsem svetu.

Stranka Vesna je sicer na nedavnih evropskih volitvah osvojila en sedež v evropskem parlamentu. Zasedel ga bo nosilec kandidatne liste in župan občine Kočevje Vladimir Prebilič.