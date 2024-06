Brez obrambe prideš le do vrha

V nadaljevanju preberite:

Čvrsta, odgovorna in disciplinirana obramba ni del igre, v kateri bi uživali mojstri in gledalci. Toda priznajmo si, ko je popolna, je v njej prav tako mogoče uživati tudi pred televizijskimi zasloni ali na tribuni. Obrambe se tudi ni mogoče le naučiti. Kot za vse je tudi za obrambno odličnost v veliki meri pomemben talent. Največja nočna mora za trenerje je, kako mlademu fantu, ki po znanju krepko izstopa od vrstnikov, vcepiti obrambne vrednote in ga prepričati, da je z obrambo mogoče doseči več točk, predvsem tiste odločilne.