Najcenejša vstopnica za ogled Luke Dončića v TD Gardnu 1714 dolarjev

Boston je pripravljen na veliko slavje. V noči na torek oziroma ob 2.30 po slovenskem času se bo v TD Gardnu začela peta tekma finala košarkarske lige NBA, po kateri lahko Celtics postanejo ekipa z največ naslovi v zgodovini tekmovanja. Boston si prvo mesto deli z Los Angeles Lakers – oba sta zbrala po 17 naslovov, nazadnje pa je bil prvak pred 16 leti.

Evforija je v mestu dosegla vrhunec, saj Boston, ki slovi kot zelo športno mesto, že pet let ni okusil slavja v nobenem od velikih tekmovanj v ZDA. Tom Brady je 2019 z New England Patriots osvojil ligo NFL. Cene vstopnic za ogled pete tekme v Bostonu so poskočile v nebo. Spletna stran TickPick, ki prodaja vstopnice za tekme lige NBA, je sporočila, da je padel nov rekord v mestu. Najnižja cena za sedež v TD Gardnu je 1714 dolarjev.

»Zelo bo posebno. Tekma bo nabita s čustvi, saj se občinstvo zaveda, da gre za enkratno priložnost,« pravi igralec Celtics Al Horford. Boston je imel prvo priložnost za naslov že v soboto, vendar je v Dallasu izgubil kar s 84:122. Prejšnje tri tekme je dobil s 107:89, 105:98 in 106:99. Zmaga je Mavericks dala nov zagon in upanje, da vse še ni izgubljeno, četudi jim statistika ne govori v prid. Nobena ekipa v zgodovini lige NBA v končnici oziroma v 156 dvobojih še ni nadoknadila zaostanka 0:3, hkrati pa Dallas že dve leti ni slavil v TD Gardnu.

»Govorimo o tem, da moraš verjeti v preobrat. Mislim, da je najpomembnejše pokazati, da verjamemo v zmago. To smo pokazali na četrti tekmi,« pravi slovenski superzvezdnik Luka Dončić. Dončić ima v končnici povprečje 29,5 točke, osem skokov, 5,8 podaje in 2,5 ukradene žoge v 38 minutah na parketu in 47-odstotnem metu iz igre.

Na drugi strani sta najboljša Jayson Tatum s povprečno 24,7 točke in Jaylen Brown s 24,1. V primeru zmage Dallasa in znižanja skupnega izida na 2:3, bo naslednja tekma v Teksasu v noči iz četrtka na petek.