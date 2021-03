Surovinska suša napoveduje podražitve

V nadaljevanju preberite:

Slovenska podjetja opozarjajo na rast cen ter zamude v dobavah surovin in polizdelkov. To bi lahko prineslo tudi dražje izdelke za končnega kupca, od avtomobilov, gospodinjskih aparatov, koles, plastičnih izdelkov do gradbenih storitev. Preberite, kaj glede povišanj cen in zapletov pri dobavah pravijo v več slovenskih podjetjih iz različnih panog in kakšen je pogled analitika.