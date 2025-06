»Svetujemo pri nastanku več kot 80 milijard evrov vrednega podjetja«

Vodilna globalna svetovalna družba, zdaj v eno celostno ekipo združena EY-Parthenon in EY (Ernst&Young), je v Sloveniji na dogodku za odločevalce korporacij, institucij in zasebnih podjetij gostila angelskega investitorja Bernharda Niesnerja, ki je govoril o začetkih, vzponih, padcih, 385-milijonski prodaji aplikacije Busuu, digitalni preobrazbi in prihodnosti z umetno inteligenco.

Domen Zadravec, partner EY-Parthenon, ki je z njim vodil iskriv pogovor, se je z nami pogovarjal o transformacijskih strategijah za prihodnost.

Domen Zadravec, partner EY-Parthenon, in Bernhard Niesner, angelski investitor, v studiu podkasta v Ljubljani o strategijah digitalne transformacije in prihodnosti z umetno inteligenco. FOTO: Ey-parthenon

Ko podjetja sprejemajo ključne odločitve o prihodnosti, ne iščejo le strokovnjaka za posamezno področje. Potrebujejo celostnega partnerja, ki razume kompleksnost poslovanja, prepoznava trende in ponuja rešitve, ki niso zgolj teoretične, temveč praktične in izvedljive. EY-Parthenon udejanja prav to – podjetjem pomaga ustvarjati dolgoročno vrednost, vse od strategije do izvedbe.

A v središču vsega so ljudje, ki znajo poslušati ter razumeti in povezati kompleksne podatke. V Sloveniji in Srednji Evropi znotraj območja CESA EY-Parthenon vodi Domen Zadravec, izkušen svetovalec z bogatim mednarodnim ozadjem. S svojo ekipo pomaga podjetjem oblikovati in izvesti strategije podjetij, učinkovitega poslovanja, prestrukturiranj ter združitev in prevzemov.

Gospod Zadravec, kako EY-Parthenon udejanja svojo vlogo strateškega partnerja?

EY-Parthenon danes združuje več kot 25.000 multidisciplinarnih strokovnjakov v 150 državah, hkrati pa smo del širšega ekosistema Ernst&Young, kjer je skupno 400.000 strokovnjakov. Naše storitve svetovanja lahko razdelimo na nekaj ključnih stebrov: strategije, komercialni pregled, svetovanje pri združitvah in prevzemih podjetij, finančni pregled, vrednotenje, operativni preobrat in finančno prestrukturiranje. Podjetjem tako ponujamo end-to-end storitev, ki presega klasične okvire svetovanja. In to je pravzaprav tudi naša konkurenčna prednost — nabor med seboj povezanih storitev, ki jih poganja funkcionalno in industrijsko znanje.

Prisotnost EY-Parthenona v Sloveniji in regiji Adriatik zagotavlja lokalno razumevanje in odzivnost, obenem pa omogoča neposreden dostop do globalnega znanja in inovacij – od energetike, farmacije in proizvodnje do finančnih storitev, telekomunikacij in tehnologije.

EY-Parthenon je v regiji sodeloval pri nekaterih zelo odmevnih projektih. Lahko navedete konkretne primere, ki najbolje odražajo vašo vlogo strateškega partnerja?

O imenih naših strank sicer ne morem govoriti. Smo pa v Sloveniji in v jugovzhodni Evropi številnim podjetjem v različnih industrijah svetovali o strategijah, financah ter združitvah in prevzemih. To so predvsem industrije, ki jih je v naši regiji največ, kot so finančne institucije, energetika, telekomunikacije, farmacija, avtomobilska industrija … V energetiki smo na primer svetovali posameznim državam in tudi večjim podjetjem ali skupinam, ki so prisotne v Sloveniji in pa v vsej jugovzhodni Evropi in širše.

Trenutno sodelujemo pri mednarodnem projektu, ki vključuje podjetja iz Evrope, z Bližnjega vzhoda in iz Severne Amerike. V tem primeru svetujemo pri združitvi in nastanku več kot 80 milijard evrov vrednega podjetja. To je več kot slovenski BDP! In to je podatek, ki v nas vzbuja izjemno odgovornost, pa tudi ponos.

Veliko sodelujemo tudi s skladi zasebnega kapitala ali pa z družinskimi podjetji, kjer jim pomagamo predvsem na nakupni ali prodajni strani.

EY-Parthenon združuje več kot 25.000 strokovnjakov po svetu. Kako ta globalna mreža konkretno koristi vašim strankam v Sloveniji in jadranski regiji?

Svetovalci v mreži delujemo z roko v roki, zato da lahko vsaki stranki ponudimo rešitev po meri. Glede na to, kaj je za stranko pomembno, združimo ekipo strokovnjakov, pa naj bodo to Slovenci, strokovnjaki iz jugovzhodne Evrope ali pa širše iz Evrope ali sveta. Velikokrat se je zgodilo, da smo k projektom pripeljali strokovnjake iz zahodne Evrope, včasih tudi iz Amerike. Poskušamo pač združiti najboljše strokovnjake na svojih področjih in s tem pomagati podjetjem v Sloveniji in v regiji, da dobijo najboljše znanje, izkušnje, primere najboljših praks in pa seveda uvid v dogajanje v prihodnosti. Svet se namreč spreminja iz dneva v dan. Na to vplivajo digitalizacija, umetna inteligenca in vse drugo. Spreminjajo se navade in potrebe ljudi, hkrati seveda tudi podjetja, ki se poskušajo prilagoditi vsem spremembam. Širok nabor strokovnjakov, ki jih imamo znotraj EY-Partenona v 150 državah, in potem še znotraj širše mreže Ernst&Younga, nam torej omogoča, da lahko pri projektih uporabimo lokalno in mednarodno znanje.

Kakšne ključne trende trenutno zaznavate v regiji? Na katerih področjih podjetja danes po vaših izkušnjah najbolj potrebujejo strateško podporo?

Trendi v regiji so zelo odvisni od industrije. Nekatere industrije, nekatera podjetja so zelo usmerjena v rast, v iskanje novih trgov, v širitev svojega poslovanja zunaj Slovenije ali regije. Tukaj pomagamo pri različnih strategijah rasti, vstopu na nove trge in pri prevzemih, ki omogočajo hitrejšo rast. Spet drugim pomagamo pri finančnem ali stroškovnem prestrukturiranju. Sem sodi avtomobilska industrija in celotna veriga v povezavi z njo.

Kako pomembno je lokalno poznavanje trga pri svetovanju? Lahko navedete konkreten primer, ko je lokalna prisotnost bistveno vplivala na uspeh projekta?

Po mojem mnenju je pomembno poznavanje lokalnega in mednarodnega okolja. Trgi in industrije so zelo raznoliki. Kar nekje deluje, morda drugje ne bo. Poznavanje lokalnega trga, predvsem konkurence, kupcev, obnašanja, pričakovanj, regulative in drugega je zato zelopomembno za uspešno izvedbo projekta. Ob tem pa je vselej pomembno imeti v mislih tudi trende in razvoj iz mednarodnega okolja.

Kadar podjetja iščejo zanesljivega strateškega svetovalca, kaj je po vašem mnenju ključni razlog, da se odločijo za EY-Parthenon?

Pomembna se mi zdi lokalna prisotnost, ki jo dopolnjuje velika mreža mednarodnih strokovnjakov. Gre za močno povezano in uigrano ekipo s širokim naborom znanj in izkušenj, ki odlično deluje tudi pri najbolj zapletenih projektih, pri katerih je prisotnega veliko tveganja.

Zelo pomembna je tudi gradnja odnosa s stranko. Veliko pozornosti namenimo temu, da s stranko zgradimo močno vez in pridobimo njeno zaupanje. Verjamem, da brez tega v našem poslu ne gre, če želimo za stranko doseči najboljši možen rezultat, saj ji le tako lahko predstavimo realno situacijo in rešitve, ki jih je morda včasih na začetku težko sprejeti, a imajo dober dolgoročni učinek.

Kot že omenjeno pa je ena od naših glavnih prednosti zmožnost zagotavljanja end-to-end storitev od začetka do konca, ki jo lahko dopolnimo še s širšim naborom storitev, ki jih ponuja krovni Ernst&Young. Ta prilagodljivost pomeni, da lahko stranki v vsakem trenutku zagotovimo strokovnjaka, ki ga potrebuje.

Naročnik oglasne vsebine je EY-Parthenon