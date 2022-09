Takšnega skoka obrestnih mer še ni bilo

V nadaljevanju preberite:

Obrestna mera euribor se je zgolj v pol leta povzpela za dve odstotni točki in rasti še zdaleč ni videti konca. S tem se močno dražijo tudi nova stanovanjska posojila. Tako velika rast obrestnih mer bo gotovo vplivala na manjše povpraševanje po novih posojilih, s tem pa tudi na manjše povpraševanje po nepremičninah. Koliko višji so že obroki obstoječih posojil in kdo bo podražitve najbolj občutil?