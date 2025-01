Tehnologije, ki se dotikajo denarja

V nadaljevanju preberite:

Fintech podjetja, torej tehnološki finančni inovatorji, zadnja leta stavijo predvsem na boljšo uporabniško izkušnjo, varnost in dostopnost storitev. A inovirati bodo morale tudi klasične finančne institucije (beri: banke), če bodo želele ostati relevantne.

Pri marsikateri že lahko vidimo, da si kakšno idejo »izposodi« od svojih precej mlajših tekmecev, nekatere banke pa preprosto kupijo finančnotehnološka podjetja in njihovo tehnologijo – ker je to bistveno hitreje in ceneje, kot če bi kaj podobnega želele razviti same. V nadaljevanju predstavljamo ključne tehnološke inovacije, ki ženejo industrijo bančništva v še bolj tehnološko obarvano prihodnost.