Umetna inteligenca, kvantno računalništvo in še kaj

Gartnerjevi glavni strateški tehnološki trendi za leto 2025 so nekakšen krovni zemljevid, ki ga direktorji informatike uporabijo pri načrtovanju tehnološke prihodnosti podjetij. Vsaka izmed tehnologij, ki se je prebila na Gartnerjev tehnološki seznam, namreč predstavlja nova zmogljiva orodja za premagovanje ovir na področju produktivnosti, varnosti in inovacij.

Analitiki so pri pripravi letošnjega seznama najvplivnejših in prebojnih tehnologij te razdelili v tri razrede, in sicer nujnost uporabe in tveganja umetne inteligence, nove meje računalništva ter sinergija med človekom in strojem. Preverite, kako se naslednji tehnološki trendi ujemajo z digitalnimi ambicijami vašega podjetja.