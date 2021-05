Tehnološki kader je nesporni zmagovalec leta epidemije

Tehnološke rešitve

Ni dovolj ljudi, ki imajo kombinacijo znanj, denimo iz ekonomije in programiranja, pravi Andrej Mertelj. FOTO: Žiga Intihar

V izobraževanje IT-kadra se splača vlagati, je prepričan Tone Stanovnik. FOTO: Roman Šipić

Zmagovalci

Država si že leto dni prizadeva ohraniti obstoječe zaposlitve. Sprejetih je bilo osem protikoronskih paketov, ki blažijo posledice pandemije, a se je kljub temu lani na zavod za zaposlovanje prijavilo več kot 98.000 ljudi. V istem obdobju pa je zavod našel delo 64.404 iskalcem zaposlitev. Delodajalci najbolj povprašujejo po strokovnjakih informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki je obenem postala zmagovalno področje epidemije. Uveljavila so se nova delovna mesta, med katerimi izstopa etični heker, ki išče varnostna tveganja v informacijskih sistemih, lanske razmere opišejo na portalu Mojedelo.com.Na prvi pogled se zdi, da so zmagovalni poklici epidemije varnostniki pred zdravstvenimi ustanovami, razkuževalci nakupovalnih vozičkov v trgovinah ter dostavljavci hrane. Pa vendar so hrano pogosto dostavljali študentje in osebe brez sklenjenega delovnega razmerja. Prav tako so bili študentje tisti, ki so po večini poprijeli za pripomočke za razkuževanje nakupovalnih vozičkov, so jasni posredniki študentskih del. Omenjena dela niso omogočala redne zaposlitve, in kot razlagajo na študentskih servisih, delodajalci niso vedeli, koliko časa bodo potrebovali tovrstne storitve, zato dolgoročnih pogodb niso želeli sklepati.Podjetja, ki se ukvarjajo z logistiko in dobavo hrane, imajo za sabo uspešno leto, še zdaleč pa to ni edino področje, ki je zacvetelo med epidemijo – je zgolj zelo opazno. Minulo leto je bilo namreč ob nevarnosti virusa najuspešnejše za podjetja, ki delujejo na področju informacijske tehnologije, razlagajo kadrovski strokovnjaki. Tehnološka podjetja so dodatno zaposlovala, s tem pa oblikovala zmagovalne poklice epidemije in tudi pokoronskega obdobja.Eno uspešnejših poslovnih zgodb je lani spisala tehnološka družba Datalab. Ta je v prvem polletju 2020 ustvarila kar 234 odstotkov višji dobiček kot v istem obdobju leta 2019. V drugem polletju je poslovni izid iz poslovanja znašal 1,7 milijona evrov, kar je 105 odstotkov več kot leto prej, je razbrati iz poročila družbe.Leto je bilo dobro tudi za Špico International, ki ponuja predvsem informacijske storitve za upravljanje delovnega časa in nadzor vstopa v poslovne prostore. Špica je epidemično leto sklenila z devetimi milijoni evrov prihodka, kar je primerljivo z letom 2019. Hkrati so ustvarili 755.000 evrov čistega dobička oziroma 40 odstotkov več kot leta 2019 in približno toliko kot pred dvema letoma.Znano je, da so v času epidemije covida-19 skoraj vsa podjetja mrzlično iskala načine, kako poslovati po spletu, obenem pa so s tem pospešeno digitalizirala svoje poslovanje. Ob tem se je večalo število uporabnikov orodja Phanteon, ki ga razvija Datalab in je namenjeno definiranju korakov v poslovnih procesih. Zgolj v prvem polletju 2020 je omenjeno storitev uporabljalo že 87 odstotkov več podjetij kot leto prej.Čeprav je bilo na zavodu za zaposlovanje lani razpisanih petino manj delovnih mest, sta tako Datalab kot Špica International v času epidemije dodatno zaposlovala. Direktor Datalabapravi, da zaradi splošne rasti njihovega področja ves čas zaposlujejo: »IT-podjetja smo nekakšni vojni dobičkarji epidemije. Za nami je uspešno leto, v katerem smo zaposlovali in znova ugotovili, da je primernega kadra premalo.«Podobne izkušnje ima direktor podjetja Špica International: »V teh nestabilnih časih smo zaposlovali, poudarek pa je bil na naši prilagodljivosti, saj nam kadra primanjkuje. Spremljamo dogajanje na področju zagonskih podjetij, kjer prav tako lahko dobimo primerne kadre, hkrati podpiramo idejo o hitrem izobraževanju otrok na področju informatike. Če zdaj uvedemo izobraževanje v osnovne šole, bodo ti otroci prišli na trg dela šele čez deset let, kar je dolga doba, in lahko da bo v tem času pomanjkanje še hujše. A vendar je to kader, v katerega je vredno investirati.«Tudis portala Mojedelo.com poudari, da so IT-strokovnjaki, elektrotehniki in inženirji ter strojni inženirji že več let najbolj iskana skupina delavcev. »Lani se je povečalo povpraševanje po delavcih na strojih in svetovalcih v prodaji, informatikih in elektrotehnikih. Smo pa v marcu in aprilu na MojeDelo.com zaznali kar 40-odstotno rast oglasov v primerjavi s prejšnjimi meseci. V Sloveniji še vedno najbolj primanjkuje tehničnega kadra, kot so IT-strokovnjaki , elektroinženirji, strojni inženirji, inženirji mehatronike ter deficitarnega kadra. O tem priča tudi podatek, da je bil na portalu MojeDelo.com v zadnjih mesecih najbolj iskan profil proizvodni delavec in trenutno predstavlja kar 12 odstotkov vseh aktivnih oglasov. Pri tej skupini poklicev je zelo opazno, da se je pritok delavcev iz tujine za nekaj časa ustavil in je še vedno manjši, kot je bil pred epidemijo,« ugotavlja Rakonjačeva, ki dodaja, da Slovenija sledi trendom zahodnih držav, v katerih neskladja na trgu dela med ponudbo in povpraševanjem v največjem obsegu rešujejo s tujimi državljani.Ob pomanjkanju primernega kadra pa Andrej Mertelj opozarja še na pomanjkanje kandidatov, ki bi imel znanje z različnih področij . Kot primer navaja kombinacijo znanj s področij ekonomije, programiranja in menedžmenta, primanjkuje tudi primernih kandidatov na področju prodaje.Slovenski trg dela zaznamuje še beg možganov, ki se je z možnostjo dela na daljavo nekoliko spremenil, razlaga Andrej Mertelj. Vse več je namreč primerov, ko Slovenci delajo za tuja podjetja, medtem ko še naprej živijo v Sloveniji.S tem so se v minulem letu že srečali v Špici, poudarja Tone Stanovnik, ki dodaja, da so se nekateri kolegi po menjavi zaposlitve vendarle vrnili k slovenskemu delodajalcu.Ob vsem navedenem pa Nika Rakonjac poudarja, da so največji zmagovalci epidemičnega obdobja posamezniki, ki so od lanske jeseni našli novo zaposlitev v delovnih razmerah, ki jim bolj ustrezajo. »Trend, ki ga opažamo na trgu dela, je splošna fluktuacija zaposlenih. Tu ni nujno govora o boljši finančni ponudbi. Naša letošnja raziskava je zelo jasno pokazala, kaj si slovenski iskalci zaposlitve najbolj želijo, in sicer delo v stimulativnem delovnem okolju in dobre odnose s sodelavci,« sklene Rakonjačeva.