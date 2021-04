Trajnost postaja nova normalnost

V nadaljevanju preberite:

V pandemiji imajo organizacije, ki se ukvarjajo z družbeno odgovornostjo in trajnostjo, več dela, kot so ga imele kdajkoli prej. Trajnost postaja nova realnost, in to ne zgolj v poslovnih strategijah in idejah potrošnikov, ampak v njihovih dejanjih. Podjetja so v zadnjem letu dni prepoznala pomen dobavnih verig – tudi v smislu, da mora prav vsak njihov člen prispevati k trajnosti končnega izdelka. Več kot polovica potrošnikov je v času zdravstvene krize pomembno spremenila življenjski slog, da bi zmanjšala svoj okoljski odtis.



Podjetja s sledenjem mednarodnim standardom lahko povečujejo konkurenčnost in povečujejo ugled v družbi, k razvoju teh standardov za trajnostno naravnanost organizacij pa prispeva tudi slovensko znanje.