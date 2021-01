Trije sposobni graditi odsek drugega tira Črni Kal–Koper

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Uprava družbe 2TDK je ob seznanitvi nadzornega sveta sprejela odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge za odsek 2: Črni Kal–Koper. Z odločitvijo se sposobnost za navedeni odsek prizna kandidatom:- JV STRABAG AG, STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Ed Züblin AG in GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.,- JV Kolektor CPG d.o.o., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. in Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.,- Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Odločitev bo, če ne bo pritožb, pravnomočna v osmih delovnih dneh, so sporočili iz 2TDK. Spomnimo, naročnik je sposobnost gradnje prvega odseka Divača–Črni Kal priznal istim trem konzorcijem Nadzorni svet družbe 2TDK je soglasno potrdil podaljšanje roka za oddajo finančnih ponudb usposobljenih ponudnikov za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za odsek 1: Divača–Črni Kal in odsek 2: Črni Kal–Koper s 1. februarja 2021 na 22. februar 2021. Kot smo poročali, želi uprava 2TDK izvajalsko ekipo podpisati aprila.