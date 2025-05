Trump, trgovina in vojaki: nočna mora Južne Koreje

V nadaljevanju preberite:

Nekatere tarče carin ameriškega predsednika, kot sta Kitajska in EU, vračajo udarec, toda Južna Koreja in Japonska se trudita z njim ostati v dobrih odnosih. Bojita se, da bi Donald Trump lahko zmanjšal ali celo umaknil varnostna zagotovila, ki ju ščitijo že več kot sedem desetletij. Ker Trump vztraja pri pogajanjih po načelu »vse naenkrat«, kjer se trgovinska in druga gospodarska vprašanja prepletajo z varnostnimi, se državi trudita ponuditi čim več ugodnosti. Han Dak Su, vršilec dolžnosti predsednika Južne Koreje, je v intervjuju za Economist 22. aprila deloval umirjeno. »Skozi sodelovalna pogajanja z Združenimi državami Amerike bomo lahko našli rešitve, ki bodo koristile vsem,« je dejal.