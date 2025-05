V nadaljevanju preberite:

V poznih 40. letih prejšnjega stoletja, ko so bile industrijske zmogljivosti Evrope in Japonske v razsulu, je Amerika predstavljala več kot polovico svetovne proizvodnje in od njenih izdelkov je bil močno odvisen velik del sveta. Lani je njen delež padel na nekaj več kot desetino, uvozila pa je za 1,2 bilijona (tisoč milijard) dolarjev več blaga, kot ga je izvozila – in to ameriškemu predsedniku ni bilo všeč.