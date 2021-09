Tuš prodal nepremičnine in se razdolžil

V nadaljevanju preberite:

Prestrukturiranje Engrotuša je končano. Po lanski konverziji terjatev je trgovec letos prodal za to namenjene nepremičnine. S tem se je razdolžil z več kot 200 milijonov evrov na okoli 60 milijonov evrov, pove Dejan Jelisavac direktor Alfija, ki je kot največji upnik postal solastnik Tuša.



To omogoča Tušu stabilno in dobičkonosno poslovanje v prihodnjih letih. Kako je lani posloval Tuš in kakšni so načrti za naprej? Kakšna je sicer zadolženost slovenskih podjetij v primerjavi z ostalimi v Evropi? Zakaj so se v pandemiji izboljšali kazalniki poslovanja?