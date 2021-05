V nadaljevanju preberite:

V petih letih je Beograd postal tehnološko središče, kamor prihajajo strokovnjaki za IT iz držav nekdanje skupne republike, svoja podjetja tu odpirajo tuje multinacionalke. Imeli so jasno vizijo. Tudi v Sloveniji je čas za reforme, da se bo lahko začela ukvarjati z mednarodno konkurenčnostjo, poudarja predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Zakaj je Beograd danes tehnološko središče in kako srbsko prestolnico doživljajo IT strokovnjaki? Zakaj Slovenija zaostaja za evropskimi državami in kako povečati mednarodno konkurenčnost? Zakaj NLB odpira razvojni center v Beogradu in ne v Ljubljani?