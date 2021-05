V kolesarski mrzlici razprodana tudi kolesa Pony

V nadaljevanju preberite:

Naval na kolesa je dosegel tudi savinjsko podjetje Turna, ki je leta 2018 prevzelo proizvodnjo prepoznavnih koles Pony. Direktor podjetja Vladimir Pogač pravi, da je razprodana celotna proizvodnja, če ne bi bilo težav z dobavo kolesarskih komponent, bi prodali še več.

Koliko koles Pony se proda v enem letu in kakšno prodajo pričakujejo letos? Kdo so glavni kupci tega kultnega kolesa in kakšni so nadaljnji načrti za kolesa Rog? Sledi električen Pony?