V poslu je kot pri pokru: moraš tvegati

Thru Shivakumar, direktorica tehnološke družbe Cohesion se je v zadnjih petnajstih letih zelo uspešno vzpenjala po lestvici finančnih in poslovnih strokovnjakov, opravljala je delo v financah, pripravi poslovnih strategij, na področju združevanja in prevzemov podjetij ter v poslovnem razvoju, leta 2018 pa je zapustila vode varnih zaposlitev in s partnerji ustanovila lastno podjetje Cohesion, ki ga od takrat tudi vodi. Poleg izzivov, ki jih je prinesla ustanovitev in vodenje lastnega podjetja, se Shivakumarjeva spopada z izzivi in spremembami zaradi pandemije covida-19.