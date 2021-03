V Radenski ne razmišljajo o opustitvi steklene embalaže

Iskanje ravnovesja med stekleno in plastično embalažo

V Radenski si prizadevajo za manj odpadne embalaže. Slika je simbolična. FOTO: Dragica Jaksetič/Delo

Uvajajo reciklirane plastenke PET

»Zavedamo se, da na trg poleg dobrih prinašamo tudi nekatere slabe stvari, katerih vpliv bo treba postopoma odpravljati,« je med včerajšnjo virtualno predstavitvijo strategije trajnostnega razvoja Radenske dejal njen direktor. S slabimi stvarmi je mislil predvsem embalažo, s katero se v svoji strategiji tako Radenska kot matična skupina Kofola očitno veliko ukvarjajo.Radenska skupaj s hrvaškim Studencem znotraj skupine Kofola predstavlja regijo Adriatic, ki predvsem na trgih bivše Jugoslavije skupno proda okrog sto petdeset milijonov litrov različnih pijač in ustvari okrog dvajset odstotkov skupnih prihodkov Kofole. Tolikšna količina pijač pomeni seveda tudi veliko količino embalaže in veliko odgovornost do okolja in narave.»Pri embalaži nenehno iščemo ravnovesje med stekleno in plastično embalažo in znotraj tega med vračljivo in nevračljivo stekleno embalažo ter med vračljivo in nevračljivo plastično embalažo. Pri tem nam ni vedno in prvo vodilo dobiček, saj trajnostno proizvodnjo razumemo kot graditev prihodnosti, kot ustvarjanje pogojev, da bo naše podjetje s svojimi proizvodi obstalo tudi v prihodnje,« pravi Šefčovič.Takšno politiko v zadnjih nekaj letih že uresničujejo tudi z dejanji. Tako na primer sploh ne razmišljajo o tem, da bi ukinili stekleno embalažo, kot to počnejo nekateri drugi proizvajalci. V steklenicah prodajo kar trideset odstotkov svojih izdelkov, in čeprav je to zanje dražja izbira, bodo pri takšnem deležu ostali. Še več: stekleničke za mineralno vodo, ki so nekoč bile nevračljive, so že nekaj časa vračljive. S to potezo so v zadnjih treh letih količino odpadne steklene embalaže zmanjšali za 2000 ton. Delež prodaje pijač v vračljivih steklenicah jim pravzaprav zadnji dve leti postopoma narašča, predvsem zaradi ozaveščenosti potrošnikov, pravi Šefčovič.​Toda tudi plastična embalaža bo ostala, saj je ob nekaterih priložnostih veliko bolj praktična, pravi direktor. Na tem področju pa bodo v Radenski za zmanjšanje obremenjevanja okolja postopoma uvajali reciklirano plastično embalažo PET, čeprav ta stane skoraj skoraj dvakrat toliko kot nova plastika PET. Že pred slabim letom so v stoodstotno reciklirane plastenke PET začeli polniti enega od svojih izdelkov, pollitrsko Radensko Naturelle, da bi nekoliko nevtralizirali razliko v ceni embalaže in obenem zmanjšali količino odpadne plastike, pa so te plastenke tanjše in za okrog 27 odstotkov lažje od običajnih. Z lažjimi plastenkami so porabo PET plastike v enem letu zmanjšali za trideset ton.Sicer pa so v Radenski poleg sprememb na področju embalaže samo lani z inovacijami in tehnološkimi spremembami privarčevali desetino tehnološke vode, za letošnje leto so od distributerjev kupili samo električno energijo iz obnovljivih virov, znotraj skupine Kofola si prizadevajo za okolju prijazen transport tudi po železnici, lani so izvedli akcijo sajenja 20.000 dreves v Sloveniji in na Hrvaškem, postali so tudi družini prijazno podjetje.Glede poslovanja Marijan Šefčovič pravi, da zaradi precejšnje odvisnosti prodaje od turistične sezone sicer občutijo izpad zaradi leto dni trajajoče pandemije koronavirusa, a da so del izpada nadomestili z nižanjem stroškov. »Podjetje je trdno in sposobno za nadaljnji razvoj,« je bil kratek.