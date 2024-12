V rudnikih trenutno pridobijo preveč litija

V nadaljevanju preberite:

Borzna cena litija je v letu 2024 strmoglavila – kar je na prvi pogled dobro, ker se posledično znižujejo cene baterij in električnih avtomobilov. Ima pa ta »kovanec« tudi drugo, bolj senčno plat – v negotovost postavlja ekonomiko rudarjenja v precejšnjem številu zdaj izkoriščanih ležišč te surovine.

Med rudarskimi družbami, ki nadaljujejo proizvodnjo litija, čeprav ob sedanjih cenah komajda pokrivajo stroške ali pa imajo celo izgubo, so mnoge kitajske. Razlogi za to so v tem, da želijo obdržati tržni delež, ohraniti dobre odnose z vladami, ki podpirajo pridobivanje surovin za zeleni prehod, ali pa zato, ker bi zaustavitev proizvodnje s tehnološkega stališča pomenila, da jo je kasneje težko ponovno zagnati v primerljivem obsegu in brez novih velikih vlaganj v opremo.

Še posebej »vztrajni« so kitajski proizvajalci, ki sledijo politiki vlade, za katero je ohranjanje vodilnega položaja na področju proizvodnje baterij in električnih vozil strateškega pomena.