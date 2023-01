V slovenski lasti do 1,1 milijarde evrov prihodkov

V nadaljevanju preberite:

Skupina Kolektor, sistem podjetij v slovenskem lastništvu, je lani zbrala več kot 1,1 milijarde evrov prihodkov, kar je največ v 60-letni zgodovini. Sedemletni načrti do leta 2030 predvidevajo poldrugo milijardo prihodkov. To bodo dosegli s prevzemi in organsko rastjo lastnih, že pripravljenih projektov.

Na današnji dan pred 60 leti je idrijska občinska skupščina uradno sprejela sklep o ustanovitvi podjetja za proizvodnjo komutatorjev, Tovarne kolektorjev Idrija. Iz podjetja z nekaj deset zaposlenimi, enim produktom, enim kupcem in eno proizvodno lokacijo se je Kolektor v šestih desetletjih razvil v poslovni sistem s tremi entitetami, to so Kolektor Mobility, Kolektor Technologies in Kolektor Construction, ki pod svojo streho združujejo več kot 40 podjetij doma in po svetu, približno 6000 zaposlenih ter razvejen portfelj izdelkov in storitev.