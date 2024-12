V spomin: Tone Krašovec (1937–2024)

Na tem svetu uspevajo samo ljudje, ki se pogumno napotijo iskat okoliščine, kakršne si želijo, če pa jih ne morejo najti, jih ustvarijo sami.

Misel irskega dramatika Georga Bernarda Shawa in misel, ki je pri vsakem iskanju boljših rešitev za slovensko gospodarstvo spremljala Toneta Krašovca.

Novinarja, menedžerja, gospodarstvenika, ki se je na Radiu Slovenija najprej zapisal novinarstvu in pri tem nase kaj hitro opozoril s svojimi podvigi v gospodarstvu, za katere je prejel v takratnih časih najvišje novinarsko priznanje, Tomšičevo nagrado.

Izjemno znanje o gospodarstvu je pozneje botrovalo, da je po dobrem desetletju novinarskega dela dobil priložnost za delo pomočnika direktorja Radia Ljubljana, leta 1977 je nastopil štiriletni mandat generalnega direktorja Radio televizije Ljubljana, med soočanjem z naštetimi izzivi pa zaokrožil magistrski študij na zagrebški pravni fakulteti in doktorskega s področja javnih financ, izdal je tudi svoje prve tri knjige o velikanih kapitala, davkih in razvoju slovenskega gospodarstva.

Iz sveta medijev ga je poslovna pot popeljala na vodilna mesta v pohištvenih družbah Uniles in Slovenijales, zatem je bil med vodilnimi v Ljubljanski banki. Tri leta je bil tudi podpredsednik Gospodarske zbornice Jugoslavije, zadolžen je bil za zunanjo trgovino.

Ves čas je opozarjal, da v naši družbi razvoj zavirata naša naravnanost in miselnost, kako bi morali za večjo blaginjo poskrbeti vsi drugi, še posebno država, mi pa pri tem lahko sedimo križem rok in čakamo na lepši jutri. S ciljem, da prispeva kamenček v mozaik sprememb tovrstne togosti in miselnosti, se je pridružil ekipi zanesenjakov in z njimi maja 1989 ustanovil Društvo poslovodnih delavcev Slovenije. Društvo se je pozneje preimenovalo v Združenje Manager.

V združenju je postal drugi generalni sekretar in v tej vlogi združenje vodil polnih 13 let, pozneje je bil imenovan za predsednika združenja. Tako v eni kot drugi vlogi je z zavedanjem, da podjetja s kakovostnimi odnosi med zaposlenimi in organizacijo v povprečju dosegajo višjo dodano vrednost na zaposlenega in višje dobičke, menedžerje spodbujal k spoštljivemu, sodelujočemu in transparentnemu poslovanju. Naš član in prijatelj je ostal vse do zadnjega dne.

V 16 letih, kolikor je bilo njegovo poslovno življenja prepredeno z Združenjem Manager, se je združenje osredotočilo na dialog z oblastmi glede pomembnih zakonov, fiskalne politike in približevanja Slovenije EU, pa na oblikovanje kodeksa menedžerske etike in kriterijev za nagrajevanje vodilnih. Na njegovo pobudo je začelo združenje sodelovati s sorodnimi združenji v Evropi, pomagalo pri razvoju stanovske organizacije na Hrvaškem in se v krovno menedžersko organizacijo CEC vključilo kot prva menedžerska organizacija iz tranzicijskih dežel.

V poslovnem svetu in širši javnosti se je uveljavil tudi kot gospodarski komentator in predavatelj na strokovnih gospodarskih posvetih, v vseh vlogah in pogledih pa je živel, kot da je vse čudežno in vse mogoče. V tem duhu se je zapisal tudi med svojevrstne slovenske pesnike, saj se je proti koncu službovanja kot eden redkih poetov lotil pripovedovanja v verzih.

Na policah slovenskih knjižnic so tako poleg njegovih šestih strokovnih gospodarskih knjig tudi tri zbirke pesmi, v katerih je 25 tisoč verzov. Prvo je strnil, ko je praznoval 70 let in nosi naslov Spomin stoletij, drugo je napisal za vnuke in vnukinjo in jo naslovil Piškotki, tretjo je izdal pred dvema letoma. Gre za 400 strani dolgo epsko pesnitev o zgodovini Slovencev z naslovom Trnova pot, ki jo je snoval 12 let in v teh letih skoraj ni bilo dneva, ko s pomočjo izjemno dobrega poznavanja zgodovine ne bi zapisal nekaj verzov. Ker si je, kot vselej na svoji poti, začrtal jasen cilj in pri njem vztrajal. Brez izgovorov, brez tarnanja.

Dr. Tone Krašovec je za profesionalno, srčno in vestno delo in neizbrisen pečat, ki ga je pustil v razvoju menedžerske organizacije in menedžerske stroke v Sloveniji, leta 2006 prejel priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta, leta 2015 pa smo mu v Združenju Manager podelili tudi častno priznanje za posebne zasluge pri razvoju organizacije in menedžerske stroke v Sloveniji. Iskrena hvala mu za njegov prispevek k razvoju naše skupnosti in iskreno sožalje vsem svojcem.

***

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.