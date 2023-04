V UniCreditu računajo na odboj v drugi polovici 2023

V nadaljevanju preberite:

Stopnja inflacije v državah Srednje Evrope je blizu vrha in bi lahko ostala povišana še vsaj do konca prihodnjega leta. Pričakovati je, da bo Evropska centralna banka obrestne mere letos še zvišala za odstotno točko, nato pa naj bi jih prihodnje leto začela zniževati in jih do konca 2024 znižala za 0,75 odstotne točke, je glavni ekonomist skupine UniCredit Dan Bucsa razgrnil pričakovanja za letos in prihodnje leto.