V žiriji festivala kar 19 slovenskih digitalnih strokovnjakov

Ob začetku prijav za letošnji SoMo Borac by Aleph, ki bo potekal 25. oktobra v Zagrebu, je bila razkrita ugledna komisija regionalnih strokovnjakov, ki bo izbrala najboljše digitalne projekte. Letos bo v žiriji sodelovalo kar 19 slovenskih digitalnih strokovnjakov, kar je največ doslej.

Slovenski člani oglaševalske žirije Gregor Firbas (Futura DDB), Gal Erbežnik (AV Studio), Tea Gobec (Innovatif), Hana Godina (Agencija 101), Benjamin Hrkić (Bold Group), Milena Jakovljević (DROM agencija), Medeja Kraševec Žnidarec (Luna TBWA), Teja Rajšp (SHIFT), Mili Šprajc (Herman in partnerji), Jana Troha (Renderspace), Tjaša Kolenc Filipčič (Zavarovalnica Triglav)



Slovenski člani medijske žirije

Kaja Jakopič (RTV Slovenija), Miro Mauhar (Styria Slovenija), Gorazd Marašek (Delo), Stipe Grubišić (Dnevnik.si), Daniel Fazlić (Bloomberg Adria), Eva Peserl (Marketing Magazin), Metka Urbanija (Tsmedia), Jure Tepina (24ur.com)

Dve novi kategoriji

Letošnja podelitev nagrad uvaja dve novi kategoriji: Best Media Feature v sklopu SoMo Media, kjer bodo prijavljeni lahko predstavili izboljšane dele svojih obstoječih izdelkov, ter »Digital Product« v sklopu SoMo Advertising, ki bo nagradila digitalne izdelke z inovativnimi idejami in vrhunsko izvedbo, ki omogočajo raziskovanje novih vidikov digitalnega poslovanja.

Lansko leto je bilo v oglaševalskem sklopu (SoMo Advertising) 26 odstotkov projektov iz Slovenije, projekt Lepo je biti kmet pa je prejel nagrado SoMo Borac v kategoriji TikTok. Hana Godina iz Agencije 101, ki je prejela nagrado, letos pa je članica žirije, je dejala, da so na nagrado v novi kategoriji TikTok izredno ponosni.

»Projekt Lepo je biti kmet, ki smo ga zasnovali skupaj z ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, je strateško odlično zasnovan in dosega vrhunske rezultate, zato priznanje stroke na regijskem področju še toliko več pomeni. Veselim se, da bom letos tudi jaz del te priznane žirije, velike skupnosti digitalnih strokovnjakov, ki ima privilegij videti in oceniti najboljše projekte iz celotne regije. Izbira zmagovalcev zagotovo ne bo lahka, moja glavna merila pa bodo svež pristop, kreativnost in učinkovitost,« je povedala Godina.

Prijav je vsako leto več

Lani je prispelo več kot 230 prijav iz šestih držav v regiji, kar kaže na vse večje zanimanje in konkurenčnost digitalnega področja. SoMo Borac že 12 let priznava odličnost digitalnih projektov, število prijav pa se vsako leto povečuje. Cilj projekta SoMo Borac ni le nagrajevanje najboljših projektov, temveč tudi spodbujanje povezav in medsebojnega izobraževanja v regionalni skupnosti digitalnega marketinga in založništva.

»Izjemno smo ponosni, da se število prijav iz leta v leto povečuje, še posebej pa nas veseli, da nam je v teh 12 letih uspelo zbrati celotno regijo na enem mestu. Letos že drugič organiziramo celodnevno konferenco, vsem pa sporočam, da pripravljamo odlične predavatelje, zato bo vredno priti v prelepi Zagreb,« je povedala Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.