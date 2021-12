Varčevanje za prihodnost moramo bolje stimulirati

V intervjuju med drugim preberite:

Benjamin Jošar, predsednik upravnega odbora družb za upravljanje, ki hkrati predseduje upravi Triglav Skladov pojasnjuje, kateri skupni cilji družijo vseh pet slovenskih družb za upravljanje. V pogovoru izvemo tudi, kako je pandemija vplivala na varčevalne navade Slovencev, kateri so glavni izzivi pri upravljanju premoženja v razmerah povišane inflacije in kakšna so naložbena pričakovnja za prihodnje leto.