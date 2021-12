Božičnice bo izplačalo več podjetij in višje bodo

V nadaljevanju preberite še:

Prve ocene kažejo, da bo božičnico ali nagrado zaposlenim letos izplačalo več podjetij kot lani, ko se za to zaradi epidemije marsikje niso odločili. Izplačilo božičnic ali nagrad po zakonu ni obvezno, a se po opažanjih sindikatov vse več podjetij zaveda, da to ni le popuščanje zahtevam delavskih organov, ampak je tudi spodbuda za dobro delo zaposlenih, kar je ob sedanjem pomanjkanju kadrov še kako pomembno. Preverite, kje bodo prejeli najvišje božičnice in kje se o izplačilu še odločajo?