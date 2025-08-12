Galerija
Rast vlog pri bankah v Sloveniji je letos večja od skupne vrednosti borznega prometa, prilivov v vzajemne sklade in izdaje ljudskih obveznic.
Koliko so se povečali prihranki gospodinjstev? Koliko je bilo naložb na borzi in koliko vplačil v vzajemne sklade?
Kakšna je struktura finančnega premoženja gospodinjstev v Sloveniji?
Kako pomembni so prihranki gospodinjstev za kreditiranje bank?
Na rast bančnih vlog je v prvem polletju vplivala rast plač v javnem sektorju.
