    PREMIUM   D+   |   Novice

    Slovenci imajo na bankah vedno več milijard evrov prihrankov

    Vrednost vlog in gotovine se je v petih letih povečala za 39 odstotkov. Slovencev druge naložbene opcije ne prepričajo.
    Čeprav se je razpršenost finančnih naložb gospodinjstev v zadnjih petih letih nekoliko povečala, so gospodinjstva še vedno zelo naklonjena bančnim vlogam. Foto Leon Vidic
    Čeprav se je razpršenost finančnih naložb gospodinjstev v zadnjih petih letih nekoliko povečala, so gospodinjstva še vedno zelo naklonjena bančnim vlogam. Foto Leon Vidic
    Karel Lipnik
    12. 8. 2025 | 05:00
    5:47
    Rast vlog pri bankah v Sloveniji je letos večja od skupne vrednosti borznega prometa, prilivov v vzajemne sklade in izdaje ljudskih obveznic.

    Koliko so se povečali prihranki gospodinjstev? Koliko je bilo naložb na borzi in koliko vplačil v vzajemne sklade?

    Kakšna je struktura finančnega premoženja gospodinjstev v Sloveniji?

    Kako pomembni so prihranki gospodinjstev za kreditiranje bank?

    Na rast bančnih vlog je v prvem polletju vplivala rast plač v javnem sektorju. 

