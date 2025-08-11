Kaj račun INR prinaša vlagateljem

Že danes številni vlagatelji kupujejo delnice, ETFe, obveznice in druge instrumente prek borznoposredniških hiš (BPH), kjer imajo odprte trgovalne račune, vključeni so v individualno upravljanje premoženja ali uporabljajo druge oblike varčevanja, ki jih ponujajo BPH. Ta infrastruktura ostaja ključna tudi pri računih INR, vsak, ki bo želel odpreti račun INR, ga bo odprl prav prek ene od borznoposredniških hiš – te bodo omogočale dostop do raznovrstnih domačih in tujih naložb znotraj davčno ugodnejšega okvirja.

Račun INR (individualni naložbeni račun) vlagateljem prinaša vrsto pomembnih prednosti, med katerimi izstopajo zlasti davčne ugodnosti. Dobički, ustvarjeni znotraj računa INR, niso obdavčeni, dokler sredstva ostajajo v okviru tega računa. To pomeni, da vlagatelj ob menjavah naložb in prejemu dividend znotraj portfelja ne plačuje kapitalskega davka sproti, temveč se morebitna obdavčitev odloži ali pa se popolnoma izniči.

Če vlagatelj sredstva z računa INR izplača šele po 15 letih od prve vplačane naložbe, je celotno izplačilo povsem neobdavčeno, kar predstavlja močno spodbudo za dolgoročno investiranje. Če se sredstva dvignejo prej, se obdavčijo po 15-odstotni stopnji na ustvarjeni kapitalski dobiček, kar je še vedno ugodneje v primerjavi z običajno obdavčitvijo zunaj okvirja INR.

Račun INR pa ne omejuje izbire naložb. Vlagatelji bodo še naprej lahko investirali v slovenske delnice na primer Krke, NLB ali Triglava, ter v globalne ETFe, ki pokrivajo različne regije, panoge in tematske pristope. Borznoposredniške hiše že danes omogočajo tak dostop, INR pa k temu dodaja davčno komponento v korist vlagatelja.

Pozitivni učinki

V prihodnje bo račun INR imel tudi pozitivne sistemske učinke. Povečeval bo delež domačih vlagateljev v lastniški strukturi slovenskih podjetij, s čimer se bo zmanjšala odvisnost od tujega kapitala. Podjetja bodo pri tem pridobila bolj stabilno, dolgoročno naravnano bazo vlagateljev, kar bo olajševalo razvojne načrte, nove izdaje delnic in obveznic ter izboljševalo splošno odpornost kapitalskega trga.

Navsezadnje bo račun INR pomembno prispeval k višji finančni pismenosti in večji osebni odgovornosti. Spodbujal bo širše vključevanje prebivalcev v vlaganje, omogočal prehod od pasivnega varčevanja na depozitih k bolj produktivnim oblikam dolgoročnega upravljanja premoženja ter povečeval ozaveščenost pri sprejemanju premišljenih finančnih odločitev.

Z uvedbo računov INR je država jasno nakazala, da prepoznava pomen dolgoročnega kapitalskega trga kot enega ključnih temeljev stabilnega, razvojno usmerjenega in finančno odpornega gospodarstva. Gre za pomemben korak, ki spodbuja vlaganja v podjetja, inovacije in produktivna sredstva ter dolgoročno koristi tako posameznikom kot celotni družbi. Če se bodo ti instrumenti v prihodnje še naprej razvijali in krepili, bodo računi INR postali osrednji del slovenskega finančnega okolja ter dragoceno orodje za širši krog vlagateljev z dolgoročnim pogledom, še posebej če bomo hkrati pridobivali nove uvrstitve kvalitetnih delnic in obveznic na Ljubljansko borzo.