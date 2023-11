Vlada je potrdila predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter ga poslala v državni zbor. Zakon prinaša nekatere poenostavitve in rešitve za obnovo po avgustovski ujmi ter išče finančne vire za to z dodatnimi davčnimi bremeni.

Finančni minister Klemen Boštjančič je spomnil, da predlog zakona uvaja proračunski sklad za zbiranje sredstev za obnovo na posebnem računu. Na ta sklad se bodo stekal denar od davka na bilančno vsoto bank, višje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke ter bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga.

Glede na usnotek se bo za eno leto zamaknila petletna uvedba davka na bilančno vsoto bank v višini 0,2 odstotka. Za to so se na ministrstvu za finance odločili, da bi se izognili morebitni ustavni presoji zaradi retroaktivnosti. Ta davek in višja stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se uvajata od leta 2024 do 2029, tako da bo sklad prva te davčne prejemke dobil leta 2025, poleg akontacije prihodnje leto.

Predlog zakona sicer prinaša lažje postopke za gradnjo nadomestitvenih in nadomestnih objektov, hitrejši postopki za gradnjo tretje razvojne osi, poroštva za prebivalce in podjetja, vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo, spodbude za investicije prizadetih podjetij, ukrepe za kmetijstvo, sofinanciranje programov duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči ...