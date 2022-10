Nepremičnine DUTB za gradnjo neprofitnih stanovanj

Družbi za upravljanje bank (DUTB) se iztekajo dnevi. Vlada je sprejela uredbo o pravnem nasledstvu slabe banke, ki predvideva poenostavljeno pripojitev k Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) do konca tega leta. Pogodbo o pripojitvi morata družbi pripraviti do konca novembra, presečni obračunski dan pripojitve pa bo 30. junij 2022. Podlago za pripojitev prinaša tudi novela zakona o SDH, ki jo je pred kratkim potrdil državni zbor.

SDH bo s pripojitvijo pridobil celotno premoženje DUTB, vse njene pravice in obveznosti. Slaba banka mora za ta namen do 15. novembra 2022 pripraviti revidirano zaključno poročilo na dan 30. junij 2022, ki bo obračunski dan pripojitve. Od tega datuma se dejanja DUTB štejejo za opravljena za račun SDH.

Slaba banka, ki je bila ustanovljena leta 2013 ob sanaciji šestih državnih bank, je imela konec marca letos okoli 520 milijonov evrov premoženja in 206 milijonov evrov dolga, ki zapade sredi decembra. Največ, kar 290 milijonov evrov premoženja, so prestavljale terjatve, 118 milijonov lastniške naložbe in 113 milijonov nepremičnine.

Na ministrstvu za finance so poudarili, da se bodo kljub sprejetju uredbe nepremičnine, s katerimi razpolaga DUTB, uporabilo za reševanje stanovanjskega vprašanja: »V treh tednih bodo pristojna ministrstva – ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za finance ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – pripravila tudi zasnovo za realizacijo pospešene izgradnje neprofitnih stanovanjskih enot.«

Večjih odpuščanj menda ne bo

DUTB ima še 86 zaposlenih, večinoma za nedoločen čas. Koliko ljudi bo s pripojitvijo prešlo pod SDH, za zdaj ni znano, po neuradnih informacijah pa večjih presežkov menda ne bo. Po zakonu lahko zaposleni za nedoločen čas po pripojitvi službo ohranijo še najmanj leto dni. Med družbama sicer že več mesecev potekajo tehnična in operativna usklajevanja, ki naj bi olajšala pripojitev.

SDH je sicer danes objavil letno poročilo o upravljanju svojih in državnih naložb, ki so bile konec lanskega leta vredne 10,3 milijarde evrov. Donosnost portfelja (ROE) države in SDH je nad načrtovano vrednostjo, saj je znašala 6,1 odstotka, kar je 1,8 odstotne točke več, kot je bilo doseženo v letu 2020, in 1,9 odstotne točke več od načrtov za leto 2021. V holdingu pojasnjujejo, da je k navedenim rezultatom pomembno prispevalo splošno okrevanje slovenskega gospodarstva, ki je preseglo pričakovanja, svoj učinek so dodali tudi različni protikoronski ukrepi.

Več prilivov od dividend

Tako so bila letos višja tudi izplačila dobičkov. Dividende bodo tako letos dosegle 182,9 milijona evrov, od česar bo država prejela 123 milijonov, preostalo pa SDH. Največji izplačevalci dividend so Zavarovalnica Triglav, Krka, NLB, Telekom, Petrol in Luka Koper, ki skupaj prispevajo 83 odstotkov vseh dividend.

Premoženje, ki ga upravlja državni holding, se bo kmalu povečalo, ne le zaradi pripojitve DUTB, ampak bodo po noveli zakona o SDH pod njegovo okrilje prešle tudi družbe Talum, DRI in Slovenski državni gozdovi. Prav to je tudi eden od razlogov, zaradi katerih naj bi ministrstvo za finance po omenjeni noveli v šestih mesecih pripravilo novo strategijo upravljanja državnih naložb. »Razlog za sprejetje nove strategije je prenos premoženja DUTB na SDH, ki vključuje kapitalske naložbe, terjatve in stvarno premoženje. Poleg tega je bil odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države sprejet leta 2015 in je določal strateške cilje upravljanja portfelja SDH do leta 2020 (donos na kapital), ki danes niso več aktualni. Enako velja za sestavo portfelja in deleže države v družbah, saj so bili od sprejetja strategije prodani,« pojasnjujejo na ministrstvu. Ali bo nov dokument prinesel tudi konceptualne spremembe, za zdaj ni znano, kot kaže, pa bo ostala delitev na portfeljske, pomembne in strateške naložbe, saj tako določa zakon.