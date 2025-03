Vlada zrahljala omejitve pri oddajanju hiš in črtala brezplačno vodo v lokalih

Vlada je sprejela predlog zakona o gostinstvu, ki določa vrste gostinske dejavnosti in pogoje za njihovo opravljanje. Ključne novosti zakona bodo zaostrovanje regulacije kratkoročnega oddajanja stanovanj za turistične namene, večja fleksibilnost poslovanja gostinskih obratov, ponovna uvedba strokovnega ocenjevanja najvišjih kakovostnih kategorij nastanitvenih obratov in turističnih kmetij. Pravico do brezplačne pitne vode iz javnega vodovoda v gostinskih obratih je vlada na zahtevo gostincev črtala.

Pri regulaciji kratkoročnega najema je vlada nekoliko zrahljala omejitve, ki jih je postavilo ministrstvo za gospodarstvo, in s tem stopila naproti sobodajalcem, ki omejitvam nasprotujejo. Predlog zakona kratkoročni najem tako s sedanjih 150 dni na leto znižuje na največ 60 dni v večstanovanjskih stavbah in na največ osem ležišč v stanovanju, pri čemer bo občina to obdobje lahko skrajšala na 30 dni ali podaljšala na 90. V eno- ali dvostanovanjskih hišah bo največ 15 ležišč mogoče kratkoročno oddajati do 150 dni na leto, kar je enako kot do zdaj, občina pa bo lahko to obdobje skrajšala na največ 30 dni ali podaljšala na 180. Pri teh hišah je vlada umaknila pogoj stalnega prebivališča, prav tako ne bo pomemben status najemodajalca, medtem ko bodo v večstanovanjskih stavbah lahko kratkoročno oddajale le fizične osebe.

Vračanje stanovanj bivalnemu namenu

Na ministrstvu za gospodarstvo so se za ta ukrep odločili zaradi pretiranega razmaha kratkoročnega najema za turistične namene prek spletnih platform, s skrajšanjem rokov pa želijo stanovanja vrniti njihovemu osnovnemu namenu – trajnim oblikam bivanja. »Upam, da bo to v srednjeročnem obdobju prineslo padec cen najemnin in cen stanovanj,« je po seji vlade povedal državni sekretar Matevž Frangež.

Sobodajalci takšni ureditvi nasprotujejo in zahtevajo ponovno javno razpravo zakona. Menijo, da predlog temelji na napačnih predpostavkah in zavajajočih analizah, zato napovedujejo, da bodo proti predvidenim rešitvam izkoristili vsa pravna sredstva. Na ministrstvu glede tega niso zaskrbljeni, saj da so skrbno pretehtali različne ustavne pravice.

Sprostitev obratovalnega časa

Vlada z omenjenim predlogom zakona uvaja tudi sprostitev urejanja obratovalnega časa gostinskih lokalov, kar pomeni, da ga bo gostinec v okviru predpisanih omejitev in objavljenega urnika lahko sproti prilagajal in ob določenih dnevih tudi podaljšal brez soglasja. Vlada želi s tem administrativno razbremeniti gostince in lokalne skupnosti.

Predlog je sprva predvideval, da bodo morali v gostinskih lokalih po novem gostom brezplačno postreči vodo iz javnega vodovodnega omrežja, vendar je vlada to po protestu Obrtno-gostinske zbornice Slovenije danes umaknila. »Veseli smo, da je bil tokrat slišan naš poziv in da je prevladal zdrav razum. Poudarjali smo, da številni gostinci zdaj svojim gostom nudijo vodo iz pipe, njihova odločitev pa je, ali za to zaračunajo postrežnino,« je odločitev vlade pozdravil predsednik zbornice Blaž Cvar. Dodal je, da ima vsak gostinec svoj način dela in strežbe, ki vključuje ponudbo vode iz pipe ali pa ne: »Prisila z zakonom je povsem nesprejemljiva.«

Od leta 2019 kategorizacija nastanitvenih obratov temelji na samooceni, kar pa se je v praksi izkazalo, da to vodi v padec kakovosti. Zato vlada z omenjenim zakonom uvaja obvezno zunanje ocenjevanje za nastanitve s štirimi ali petimi zvezdicami oziroma jabolki pri turističnih kmetijah. Za nižje kategorizacije bo še vedno veljalo samoocenjevanje.