Konec neprijavljenega poslovanja prek spletnih platform

Neprijavljenemu poslovanju na spletnih platformah, ki zadeva tudi kratkoročno oddajanje nepremičnin, so šteti dnevi. Finančna uprava (Furs) je skladno z evropsko direktivo že pridobila večino podatkov o poslovanju slovenskih rezidentov na spletnih platformah in najemu nepremičnin v Sloveniji za davčno leto 2023. Vsi, ki te dejavnosti še niso registrirali, to s samoprijavo brez kazni še lahko naredijo do začetka inšpekcijskega nadzora.