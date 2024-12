Kratkoročni najem le ob soglasju etažnih lastnikov

Hrvaški sabor je danes sprejel šest zakonov, ki so del novega kroga davčnih sprememb in uvajajo tudi nepremičninski davek. Davka bodo oproščeni tisti, ki imajo nepremičnino v dolgoročnem najemu ali v njej živijo. Sabor je sprejel tudi zakon, ki za oddajanje v kratkoročni najem zahteva dvotretjinsko soglasje etažnih lastnikov.

Nepremičninski davek bo zamenjal davek na počitniške hiše. Znašal bo od 0,60 evra do osem evrov na kvadratni meter. Določale ga bodo enote lokalne samouprave, višina davka pa se bo lahko razlikovala tudi med območji znotraj posamezne občine oziroma mesta.

Petino sredstev, zbranih z davkom na nepremičnine, bo prejela država, 80 odstotkov pa občine.

Plačila davka bodo oproščeni objekti, oddani v dolgoročni najem (za najmanj 10 mesecev na leto), nepremičnine, ki jih lastniki uporabljajo za stalno bivanje, in nepremičnine, v katerih živi član družine.

Plačila davka bodo oproščeni tudi lastniki nepremičnin, ki ne onemogočajo funkcionalnega bivanja, ter t. i. domačini, ki imajo oddajanje stanovanj za dodatno dejavnost in imajo v istem objektu prijavljeno tudi svoje stalno bivališče.

Davčne spremembe predpisujejo tudi nova merila za pavšalni davek, ki ga bodo določali po indeksu turistične razvitosti območja. V turistično najbolj razvitih delih bo pavšalni davek znašal od 100 do 300 evrov na ležišče, za najmanj razvite od 20 do 100 evrov, za srednje razvite pa od 70 do 200 evrov na ležišče na leto.

Hrvaški sabor je danes sprejel tudi zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb, po katerem bodo lastniki v primeru oddajanja stanovanj v večstanovanjskih zgradbah v kratkoročni najem potrebovali dvotretjinsko soglasje etažnih lastnikov.

Hrvaška vlada želi s temi ukrepi povečati fond stanovanj za dolgoročni najem in znižati najemnine. Zakoni bodo začeli veljati 1. januarja.