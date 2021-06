Voznine in zastoji v lukah grozijo gospodarstvu

Pretovor avtomobilov je počasnejši zaradi pomanjkanja čipov in s tem zmanjšane proizvodnje. Foto Blaž Samec

Ladijske voznine za kontejnerje so se v nekaj letih podeseterile.



V Trstu začasno 4 odstotke, v Kopru 12 odstotkov več kontejnerjev.

milijon kontejnerjev bi lahko letos pretovorila Luka Koper

Pomorski promet močno pretresa poslovanje svetovnega gospodarstva in hkrati odseva dogajanje v njem. Ladijske voznine so v zadnjega pol leta potolkle rekorde. Če so še pred dobrim letom za prevoz 12-metrskega (40-čeveljskega) kontejnerja iz Šanghaja v Evropo naročniki plačali od 821 do 1150 evrov, so se pred nekaj dnevi cene približale neverjetnim 9000 evrom. Na pomorskem trgu vlada zmeda: premalo je zabojnikov za vse, ki bi pošiljali blago, premalo je ladij, v številnih pristaniščih nastajajo zastoji, blago zamuja in je tudi zaradi voznin čedalje dražje.Razmere na pomorskem trgu so predvsem posledica pandemije. Potem ko je bolezen ohromila velik del svetovne ekonomije, je pretres ob ponovnem gospodarskem zagonu povzročil številne krče v dobavnih in proizvodnih verigah. Izvršni direktor Adriatic Gate Container Terminala na reški Brajdicije na večeru koprske pristaniške skupnosti Propeler kluba opozoril, da bi visoke cene za prevoz kontejnerjev z Daljnega vzhoda lahko vplivale na ponovno uveljavitev transsibirske železnice, ki bi bila ob takih cenah in ladijskih zamudah spet lahko konkurenčna.Visoke ladijske voznine so posledica pomanjkanja praznih zabojnikov, a tudi druge opreme. V takih razmerah se lahko zgodi, da bodo cene prevozov zabojnikov, ki predstavljajo levji delež pomorskega prevoza blaga, zrasle do 11.500 evrov za pot enega zabojnika med Azijo in Evropo. Tako visoke voznine postavljajo pod vprašaj konkurenčnost gospodarstva čezmorskih držav (kitajskega, japonskega in korejskega v Evropi) in ali se še splača uvažati določene materiale ali izdelke iz tako oddaljenih dežel. V nekaterih pristaniščih ladje dolgo čakajo na pretovor blaga, kar povzroča zamude v logistični verigi in celo odpovedi prihodov ladij. Popandemično urejanje razmer naj bi trajalo še vse leto, so ocenili udeleženci večera koprske pristaniške skupnosti Propeler kluba.Predstavniki pomorskih podjetij so ocenili, da jadranska pristanišča drugo drugega ne ogrožajo pri razvoju. Če ladijska matica z Daljnega vzhoda pripelje 15.000 zabojnikov, potrebuje najmanj tri pristanišča, da jih lahko v kratkem času pretovori. Večji problem je, kako te zabojnike čim prej in ceneje prepeljati iz pristanišč do kupcev in kako ostati v tekmi s severnoevropskimi pristanišči.iz družbe Adria ­kombi je ocenil, da tri severnojadranska pristanišča zdaj skupaj pretovorijo 2,5 milijona zabojnikov, z majhnim trudom in izboljšavami bi jih lahko tudi 3,5 milijona, saj je povpraševanja precej. Če bi vlagali v železniško omrežje, bi lahko v nekaj letih skupaj ­pretovorili tudi 6 milijonov zabojnikov. Dela bi bilo za vse dovolj. Svetek je opozoril, da bi se morala ­Slovenija že zdaj pripraviti na možnost ­vožnje 730-metrskih vlakov (in ne le 500-metrskih). Možnost vožnje tako dolgih vlakov v EU do leta 2030 je predvidena tudi v evropski direktivi. Nemški vlaki so že zdaj daljši in cenovno konkurenčnejši od teh, ki vozijo skozi Slovenijo.iz SŽ Infrastrukture nam je pojasnil, da bodo v prihodnjih petih letih poskusili ustrezno posodobiti progo med Koprom in Ljubljano (jeseni bodo na primer za štiri mesece zaprli en tir med Ljubljano in Brezovico) ter več železniških postaj, kjer bi morali imeti dolgi tovorni vlaki možnost postanka in dajanja prednosti hitrejšim potniškim vlakom.Kontejnerji poskočili, več tovornjakov iz Turčije za Trst.Tako v tržaškem kot v koprskem pristanišču so v prvih treh oziroma štirih mesecih zaznali povečanje prometa pri strateških tovorih. Luka Trst je objavila podatke štirimesečja. V tem času so pretovorili 250.284 kontejnerjev TEU, to je 4 odstotke več kot v enakem obdobju lani. Zelo so veseli 32-odstotnega povečanja prometa na ro-ro terminalu, skozi katerega je v prvih štirih mesecih potovalo skoraj 97.000 tovornjakov iz Turčije. Veliko slabše je bilo s tekočimi tovori, ki običajno predstavljajo približno tri četrtine prometa tržaškega pristanišča. V štirih mesecih je bilo nafte za 10,4 milijona ton, to je skoraj 18 odstotkov manj. Za 9 odstotkov se je zmanjšala tudi ­količina razsutih tovorov.V Trstu se hvalijo, da so v štirih mesecih našteli 3045 vlakov ali 8,5 odstotka več kot lani v štirih mesecih. Skupni pretovor blaga se je predvsem na račun nafte v prvi tretjini leta v Trstu zmanjšal za 9,5 odstotka, v Kopru pa se je v četrtletju skupni pretovor blaga zmanjšal za 4 odstotke. Koprski rezultati potrjujejo znake oživljanja, saj so v treh mesecih našteli 257.600 kontejnerjev ali 12 odstotkov več, enako rast pretovora zabojnikov so v treh mesecih zaznali na Reki. Ta podatek kaže, da bi s takim tempom lahko letos v Kopru prvič pretovorili več kot milijon ­kontejnerjev v enem letu. Avtomobilov je bilo 169.000 ali 4 odstotke več. Obotavljiv pretovor avtomobilov je posledica krize pri proizvodnji čipov, kar je upočasnilo svetovno avtomobilsko ­proizvodnjo.V Luki Koper so imeli v treh mesecih 657.000 ton ali 24 odstotkov manj tekočih tovorov, predvsem manj kerozina zaradi popolne ustavitve letalskega potniškega prometa. Sipkih in razsutih tovorov je bilo okoli 15 odstotkov manj – 1,26 milijona ton. Na zmanjšanje pretovora premoga v Kopru že nekaj časa najbolj vpliva velik izpad naročil za italijanske termoelektrarne. Italija je že lani močno zmanjšala porabo premoga v termoelektrarnah, skladno z evropsko zakonodajo, ki v prihodnjih letih predvideva popolno razogljičenje na energetskem ­področju.Sicer pa je iz Luke Koper v štirih mesecih peljalo 7086 vlakov ali 7,3 odstotka več kot leto prej, s čimer Luka Koper ohranja podobno sorazmerje odpeljanih vlakov v primerjavi s Trstom kot zadnjih nekaj let.Je pa Luko Trst pred dvema dnevoma obiskal italijanski vladni sekretar, ki je poudaril, da je tržaško pristanišče pomembno za Evropo in bo lahko računalo na izdatno pomoč evropskih sredstev. Italija bo imela v prihodnjih šestih letih za okrevanje in odpornost na voljo kar 100 milijard evropskih sredstev, od katerih nameravajo v železniško infrastrukturo severne Italije ­investirati desetino.