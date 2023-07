Z digitalizacijo lahko postane gradnja enostavnejša in boljša

V nadaljevanju preberite:

Ena največjih panog svetovnega gospodarstva, gradbeništvo, je hkrati tudi ena najpočasnejših, kar zadeva uvajanje najnovejših tehnologij. Vendar se vse več podjetij zaveda pomena tehnologije v spreminjajočem se svetu. Pametni gradbeni stroji, brezpilotni letalniki in odzivni gradbeni materiali so le nekateri primeri novih tehnologij v gradbeništvu.

Pandemija je dokazala, da morajo biti podjetja sposobna komunicirati in delati na daljavo. Kaj to pomeni za gradbeništvo? Predvsem izmenjavo podatkov v realnem času, na primer med pisarno in gradbiščem. Spremljanje dogajanja na terenu je bistveno za to, da projekti potekajo v skladu s časovnim načrtom in proračunom, saj je vsako odstopanje povezano z dodatnimi stroški.