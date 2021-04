Za najem vilčarjev se odločijo stranke, ki jih uporabljajo intenzivno

V nadaljevanju preberite:

Če smo včasih Slovenci raje kupovali in lastili, danes nimamo več zadržkov pri najemanju. Verjetno tudi zaradi trendov iz tujine, ne nazadnje je v Sloveniji ogromno velikih podjetij, ki so v tuji lasti in ta način poslovanja prakticirajo že leta. Ocenjujemo, da je v Sloveniji 40 odstotkov viličarjev v najemu, 60 odstotkov pa jih kupuje. S tem smo kot trg precej podobni Nemčiji. Zanimivo pa je, da je na trgih, kot sta Francija in Velika Britanija delež najetih viličarjev že več kot 90 odstotkov.