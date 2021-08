Za ohranitev linije so nujni potniki iz obeh držav

V nadaljevanju preberite:

Po malo manj kot desetih letih Slovenijo s Pirenejskim polotokom spet povezuje redna letalska linija. V ponedeljek je iz Madrida na Brniku pristalo letalo španskega nacionalnega prevoznika Iberie, ki bo prestolnici za zdaj dvakrat na teden povezovala do 30. avgusta. O perspektivnosti povezave, zanimanju zanjo in prihodnosti letalskega prometa ja za Delo razmišljal direktor prodaje za trge Latinske Amerike in poslovnega razvoja pri Iberii Víctor Moneo.

Prvi let iz Madrida, ki je pravkar pristal v Ljubljani, je bil 80-odstotno zaseden. Ste za zdaj zadovoljni s povpraševanjem?

Še vedno smo v pandemiji, zato je treba upoštevati, da se letos podatki, ko gre za zasedenost letal, razlikujejo od običajnih – na primer tistih iz leta 2019 ali obdobji pred tem. Povezava s Slovenijo za zdaj zadovoljivo izpolnjuje naša pričakovanja. Želeli bi jo še nekoliko spodbuditi. Res je, da je bil prvi let zelo dobro zapolnjen, vendar se moramo zdaj osredotočiti na promocijske aktivnosti Slovenije in Ljubljane, da bodo Španci bolje poznali vašo državo. To je naloga, ki je pred nami, ne le za letos, ampak tudi za prihodnja leta. Ključno je sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo. Prvi pogoj za uspešnost povezave je, da je destinacija prepoznavna, zato moramo vztrajati, jo spodbujati in o njej govoriti.